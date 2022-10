Incidente a Fasaniello. Soccorsi al cardiopalma

Paura a Casamicciola Terme. Un incidente registratosi tra due motorini in zona Fassaniello, nella nota località Tresta alta, ha messo in apprensione le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso. Benché le condizioni dei conducenti dei due ruote non siano gravi, i soccorritori hanno registrato non poche difficoltà per raggiungere la zona. I sanitari sono stati costretti ad arrivare sul luogo dell’incidente con mezzi di fortuna. Veicoli, in grado di inerpicarsi sull’impervia strada, reperiti sul posto chiedendo aiuto alla popolazione residente del posto. Necessario l’intervento dei Vigili urbani, oltre che di un’ambulanza del 118. Le autorità intervenute hanno atteso su piazza del Bagni che i sanitari raggiungessero i feriti predisponendo le prime cure del caso. Da chiarire le cause e la dinamica del sinistro. I soggetti coinvolti non son in pericolo di vita. Resta in ogni caso un problema non nuovo, quello della pericolosità del tratto della Tresta che, pure, è uno dei più densamente abitati del paese, dove non di rado si registrano episodi analoghi e dove anche il primo soccorso e’ impresa ardua e pericolosa.