Incidente a Cavallaro. Coinvolti un SUV ed un due ruote

Come se non bastasse il bus rotto ed il traffico paralizzato sul versante di Forio, a pochi metri in località Cavallaro, a confine con il comune di Lacco Ameno, un brutto incidente stradale sta mettendo a dura prova la viabilità isolana. Traffico letteralmente in tilt . L’incidente in località a Cavallaro tra un due ruote ed un suv. Da chiarire la dinamica dello scontro che ha visto coinvolta una Vespa ed un una Volkswagen Tiguan. Non è escluso che lo scontro sia collegato al guasto occorso al Bus Eav. Una lunga scia di olio, infatti, disegna la carreggiata dalla Località San Lorenzo fino a quella di San Francesco, resa, dalla sostanza, viscida e scivolosa. Sul posto la polizia municipale di Lacco Ameno e di Forio per i soccorsi e le operazioni di rito. L’incidente nel territorio turrita.