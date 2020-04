Incidente a Campagnano, perso il bimbo

La donna di 37 anni residente a Ischia, incinta alla settima settimana, vittima nella mattinata di ieri l’altro di un grave incidente ha perso il bambino. La donna era stata trasportata nel pomeriggio di giovedì in eliambulanza al trauma center del Cardarelli dopo un primo ricovero presso il PO Anna Rizzoli. È in condizioni critiche per fratture multiple riportate agli arti. Fratture riportate a seguito della caduta da un’altezza di circa 10 metri.

La paziente è stata affidata ai ginecologi dell’unità specialistica del Cardarelli guidata da Claudio Santangelo: il trauma, purtroppo, le ha fatto perdere il bambino. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo sulla dinamica dell’incidente le cui cause sono ancora tutte da accertare. La situazione clinica della paziente resta molto delicata e la prognosi riservata.