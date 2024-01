Inchiesta sulla N.U. a Lacco, per Oscar Rumolo prescritto anche il danno erariale

Ugo De Rosa | Alla prescrizione penale segue quella contabile. Oscar Rumolo, ex potente dirigente del Comune di Lacco Ameno, esce per la seconda volta indenne dal “terremoto monnezzaro” sull’isola che tanto scalpore aveva destato anni fa e che gli era costata anche una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari poi revocata dal gip. Il processo per la gestione degli appalti N.U. e nel caso specifico per l’affidamento del servizio alla allora “Ego Eco” nel comune del Fungo, che vedeva imputati anche Domenico De Siano, all’epoca senatore, l’ex sindaco Tuta Irace e Vittorio Ciummo, si era concluso nel 2021 con una sentenza di prescrizione.

E analoga sorte è toccata al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti. La Procura regionale, essendo stato contestato al Rumolo il reato di corruzione per una presunta dazione, lo aveva incolpato per danno erariale chiedendone la condanna al pagamento di oltre 35.000 euro (tale si presumeva la “mazzetta” che avrebbe incassato).

La sentenza emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, presidente Michele Oricchio, chiude definitivamente la vicenda.

LA CRONOLOGIA DEI FATTI

In premessa il collegio ripercorre i fatti: «Con atto di citazione, del 28.04.2023, la Procura Regionale evocava in giudizio innanzi a questa Sezione Oscar Rumolo – nella qualità, all’epoca dei fatti, di dirigente del settore tributi del Comune di Lacco Ameno e responsabile del settore finanziario – per quivi sentirlo condannare al pagamento, in favore di detto Ente, del complessivo importo di euro 35.000,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia.

A seguito di notizia di danno, acquisita il 07.01.2015, il P.M. contabile ricostruiva la presente fattispecie di responsabilità amministrativa».

Riportando i passaggi salienti di quella inchiesta che venne denominata “Compagnia del balzello”: «Con delibere del Consiglio comunale nn. 9 e 10, del 19.08.2011, era stata posta in liquidazione la partecipata Lacco Ameno Servizi s.r.l. e revocato, su proposta del Sindaco controfirmata dal Rumolo, l’appalto del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in quanto ritenuto antieconomico.

Lo stesso Rumolo veniva, poi, investito del compito di indire una procedura di gara e di selezionare, nelle more, un affidatario temporaneo del servizio che veniva successivamente individuato, con determina n. 41, dell’01.09.2011, nella Ego Eco s.r.l., per il periodo 12.09.2011 – 31.12.2011.

A detta società veniva corrisposto un corrispettivo mensile di euro 90.407,90 (IVA al 10% inclusa), pari all’importo in passato versato per lo stesso titolo alla Lacco Ameno Servizi.

In violazione dei propri doveri d’ufficio, l’attuale convenuto dolosamente ometteva di svolgere la prevista procedura di gara, sì da indurre il Sindaco a prorogare, con ordinanza n. 34, del 30.12.2011, l’affidamento temporaneo del servizio nei confronti della Ego Eco fino al 31.12.2012; ciò al precipuo fine di ricevere dal titolare della ridetta società, Ciummo Vittorio, la somma di euro 35.000,00, quale prezzo della propria corruzione».

E si arriva allo scoppio della “tempesta giudiziaria”: «Con atto n. 1, del 02.01.2015, a firma del Commissario straordinario, veniva dichiarato il dissesto del Comune di Lacco Ameno, in seguito al quale venivano in emersione diversi illeciti gestori perpetrati ai danni dell’Ente, fra i quali quello in questa sede perseguito.

Per i medesimi fatti, l’odierno deducente veniva sottoposto a procedimento penale, con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (nel gennaio 2016) e successivo proscioglimento per prescrizione, dichiarata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 6335, del 29.06.2021».

LA POSIZIONE DELLA PROCURA

Viene quindi illustrata la posizione della Procura: «Nella prospettiva attorea, l’illecito amministrativo in esame era dipeso dalla condotta con cui l’odierno convenuto aveva intenzionalmente violato, nell’esercizio della pubblica funzione assegnata, i propri doveri istituzionali attraverso il perseguimento di illeciti interessi privati.

Il danno veniva esattamente quantificato nell’importo delle utilità percepite quale prezzo della corruzione.

In punto di prescrizione, il requirente ha evidenziato la tempestività dell’azione erariale sul presupposto che trattandosi di fatti dolosi, oggetto di indagine penale, il dies a quo doveva farsi coincidere con la data di emissione del decreto di rinvio a giudizio del Rumolo, avvenuta il 25.10.2017, di tal ché la successiva costituzione in mora, notificata il 13.10.2022, vale a dire entro il quinquennio di legge, avrebbe prodotto effetti interruttivi del decorso prescrizionale».

LA DIFESA DI RUMOLO

La difesa di Rumolo è stata ovviamente di parere contrario, sostenendo che invece fossero maturati i termini di prescrizione: «All’esito dell’istruttoria veniva ritualmente notificato apposito invito a dedurre cui l’interessato replicava con atto del 29.12.2022. Non ritenendo le deduzioni difensive idonee a superare gli addebiti ascritti, il P.M. esercitava l’azione di responsabilità in data 28.04.2023.

Instauratosi il contraddittorio, l’attuale convenuto si costituiva nel presente giudizio in data 12.09.2023 eccependo, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 51 c.g.c. (carenza dei requisiti di specificità e concretezza della notitia damni), nonché degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. (indeterminatezza del petitum e della causa petendi). Chiedeva, inoltre, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Sindaco in merito alle contestazioni mossegli.

Nel merito, eccepiva la prescrizione dell’azione erariale ravvisandone il termine iniziale nella data di emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari, avvenuta l’11.01.2016, con conseguente tardività dell’atto di messa in mora – ritenuto, peraltro privo dei necessari requisiti – in quanto notificato dal P.M. solamente in data 13.10.2022.

Deduceva poi l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotizzata responsabilità in ragione del proscioglimento in sede penale per i medesimi fatti, chiedendo, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo nella misura massima».

E prescrizione è stata, ritenuta maturata proprio dall’ottobre 2022.

LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Nella motivazione la Corte si sofferma solo su questa questione dirimente, senza entrare nel merito del presunto danno erariale ormai non più contestabile: «L’odierna fattispecie di responsabilità riguarda la sussistenza di un danno a carico del Comune di Lacco Ameno asseritamente cagionato dall’attività corruttiva perpetrata da Oscar Rumolo nell’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

In via preliminare, il Collegio reputa di dover vagliare l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale sollevata dal convenuto».

Valutando le due posizioni contrapposte: «Al riguardo, il P.M. afferma la tempestività dell’azione muovendo dalla tesi che, trattandosi di fattispecie dolosa oggetto di procedimento penale, la prescrizione contabile decorra dalla data del decreto di rinvio a giudizio (25.10.2017), risultando la stessa utilmente interrotta dal successivo atto stragiudiziale di costituzione in mora notificato all’interessato il 13.10.2022.

Al contrario, la difesa del Rumolo ne individua il dies a quo nella precedente data dell’11.01.2016 in cui è stata emessa nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, considerando, quindi, tardiva la messa in mora notificata il 13.10.2022, oltre i termini di legge, con conseguente prescrizione dell’azione di responsabilità».

Concludendo: «Così ricostruite le antitetiche posizioni delle parti sulla preliminare eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene che la stessa sia fondata e meriti accoglimento».

VALE LA DATA DELL’ORDINANZA CAUTELARE

Per il collegio è corretto far partire i termini dalla data della ordinanza cautelare e non dal decreto di rinvio a giudizio: «Al riguardo, evidenzia come il provvedimento cautelare, disposto dal Tribunale di Napoli in data 11.01.2016, abbia disvelato, sul piano della responsabilità amministrativa, una fattispecie di danno erariale compiutamente tratteggiata in tutti i suoi elementi costitutivi; in tal senso, l’attività di indagine penale, eseguita anche a mezzo intercettazioni, ha concorso a definire la vicenda in esame esposta, in via sommaria, nella denuncia di danno del 07.01.2015.

Con particolare riferimento alla prescrizione risarcitoria, rileva il Collegio come lo stesso P.M. contabile, con nota del 23.02.2016, abbia riscontrato la trasmissione, a cura della Procura presso il Tribunale di Napoli, della comunicazione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa l’11.01.2016 e notificata al Rumolo in data 19.01.2016.

Ne discende, pertanto, come, anche a voler individuare il dies a quo della prescrizione erariale al momento della presa d’atto del P.M. contabile (23.02.2016), tenendo conto del periodo di sospensione Covid-19 dall’08.03.2020 al 31.08.2020, l’azione risarcitoria – successivamente formalizzata in data 28.04.2023 – risulti irrimediabilmente prescritta già al momento della notifica dell’atto di messa in mora (13.10.2022), per lo spirare dei termini legislativamente previsti». Il pm ha sbagliato i tempi e il diritto al risarcimento del danno erariale è inesorabilmente prescritto. Questo il giudizio finale della Corte, che assorbe ogni altra questione. In virtù della natura della pronuncia, che anche in questo caso non scende nel merito della responsabilità, le spese sono state compensate. La “monumentale” inchiesta che si era chiusa con un nulla di fatto fa segnare un altro “pareggio”.