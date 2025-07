Incendio in zona “Pietrone”, denunciato 50enne per negligenza ambientale

Un rogo potenzialmente devastante è stato scongiurato grazie al pronto intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Casamicciola Terme. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nella zona di “Pietrone”, un’area impervia dell’isola d’Ischia, immersa nel verde e particolarmente vulnerabile in questo periodo dell’anno, segnato da alte temperature e rischio incendi.

Durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei roghi estivi, i militari hanno notato una colonna di fumo alzarsi tra la vegetazione. Allertati dal segnale, si sono rapidamente diretti verso la fonte, scoprendo un principio d’incendio in prossimità di un terreno adiacente a un’abitazione abbandonata.

Sul posto hanno trovato un uomo di 50 anni, residente a Lacco Ameno e già noto alle forze dell’ordine, impegnato a tentare di domare le fiamme con una pala improvvisata. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe acceso un fuoco per ripulire l’area da sterpaglie e rifiuti vegetali, ma non è riuscito a contenerne la propagazione. Le fiamme hanno rapidamente attecchito nella boscaglia, minacciando di trasformarsi in un vero e proprio incendio boschivo.

Il 50enne è stato denunciato per incendio boschivo colposo, un reato che, specie in aree protette e di rilevanza ambientale come Ischia, comporta gravi conseguenze penali. L’episodio è uno dei due casi distinti registrati recentemente dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, entrambi caratterizzati da gravi negligenze con pesanti rischi per l’ambiente.

Questo ennesimo episodio sottolinea l’importanza della prevenzione e della vigilanza nel periodo estivo, in cui anche una semplice disattenzione può trasformarsi in un disastro ambientale.

Le forze dell’ordine rinnovano l’appello alla cittadinanza: evitare qualsiasi attività che possa generare fiamme nei pressi di aree verdi, e segnalare tempestivamente qualsiasi principio d’incendio. La salvaguardia del nostro territorio parte anche dalla responsabilità di ciascuno.