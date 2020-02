Attimi di paura e tensione a Forio dove è scoppiato un incendio all’interno di un’abitazione nei pressi del “Turistico”.

Sul posto i vigili del fuoco. Stando alle prime notizie, un materasso è stato distrutto dalle fiamme in Via Cardinale Lavitrano. Non si sono verificati danni danni a persone. Solo tanta paura

Foto EMILIO