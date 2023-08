Incendio: allontanate 12 persone, 1 ferito, 5 ettari in fiamme

Dalle 21.30 di domenica sera alle 4 di lunedì mattina: incendio estinto. I bastardi colpiscono ancora la montagna di Ischia. Quella di Montecorvo a Forio per la precisione. Le fiamme dolose hanno distrutto alti 5 ettari di area boschiva che si aggiungono ai 10 dei giorni scorsi: un attacco al nostro cuore verde e al nostro ambiente.

Durante la notte, mentre i Vigili del Fuoco e i volontari della Forio CB erano all’opera per contrastare le fiamme, i Carabinieri di Forio e il comune di Forio, con il sindaco Verde sui luoghi, hanno provveduto ad allontanare in via precauzionale 12 persone, successivamente fatte rientrare in casa.

Gli ospiti della tenuta “C’est la vie” sono stati riprotetti in un’altra struttura alberghiera nella parte bassa del comune di Forio. Non si sono registrati anni ad abitazioni né ci sono stati feriti gravi. Un solo cittadino è stato costretto al ricovero presso l’Ospedale Rizzoli in seguito alle esalazioni. E’ questo il bilancio di un altro colpo, bastardo e criminale alla nostra isola.