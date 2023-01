Incendio al Napoleon, in fiamme il server del Comune. Si attiva il backup

Pomeriggio complicato per il Comune di Casamicciola. Nonostante la puzza di plastica si sentisse da diverse ore, solo nel pomeriggio i Vigili del Fuoco con i Carabinieri di Casamicciola sono intervenuti presso l’ex municipio del comune, l’hotel Napoleon su Via Principessa Margherita.

Le fiamme hanno messo fuori uso l’hardware presente in rete e a minuti, fanno sapere dagli uffici del commissario Calcaterra, si dovrebbero attivare i backup in cloud. Un incendio, le cui cause sono ancora sconosciute ma sembrano non siano dolose.

Con l’arrivo della Dottoressa Calcaterra, va sottolineato, il comune di Casamicciola si è dotato un sistema di backup dei sistemi informatici. Un sistema che, lo ricordiamo per narrare la giusta cifra di come certe cose andavano avanti, con la politica al governo non aveva le stesse garanzie.

In attesa del verbale del Vigili del Fuoco, nel frattempo, l’incendio è dovuto a cause accidentali. Il surriscaldamento dei cavi hao portato ad una combustione accidentale che ha incendiato il server.