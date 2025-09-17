mercoledì, Settembre 17, 2025
type here...
IN EVIDENZAIschia

Incendio a Pietra Marina, fiamme visibili fino a Campagnano

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Vigili del Fuoco, volontari e mezzi aerei in azione per contenere il rogo alle spalle del supermercato Decò

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Pietra Marina, la montagna che si erge alle spalle del supermercato Decò. Le fiamme, alte e alimentate dal vento, sono state avvistate a chilometri di distanza, tanto da risultare chiaramente visibili anche dalla zona di Campagnano.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari della protezione civile, tutti impegnati a contenere l’avanzata del rogo che minaccia la vegetazione circostante. In supporto alle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche più elicotteri, che con lanci d’acqua mirati cercano di arginare le fiamme dall’alto.

La situazione resta critica e non si esclude che l’intervento possa proseguire ancora per ore, mentre una colonna di fumo denso continua a salire sopra Pietra Marina, richiamando l’attenzione e la preoccupazione di residenti e passanti.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos