Incendio a Pietra Marina, fiamme visibili fino a Campagnano

Vigili del Fuoco, volontari e mezzi aerei in azione per contenere il rogo alle spalle del supermercato Decò

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Pietra Marina, la montagna che si erge alle spalle del supermercato Decò. Le fiamme, alte e alimentate dal vento, sono state avvistate a chilometri di distanza, tanto da risultare chiaramente visibili anche dalla zona di Campagnano.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai volontari della protezione civile, tutti impegnati a contenere l’avanzata del rogo che minaccia la vegetazione circostante. In supporto alle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche più elicotteri, che con lanci d’acqua mirati cercano di arginare le fiamme dall’alto.

La situazione resta critica e non si esclude che l’intervento possa proseguire ancora per ore, mentre una colonna di fumo denso continua a salire sopra Pietra Marina, richiamando l’attenzione e la preoccupazione di residenti e passanti.