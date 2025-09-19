Incendio a Ischia: spazzatrice di Ischia Servizi distrutta dalle fiamme, traffico in tilt per ore

Il mezzo di Ischia Servizi distrutto dal fuoco in pochi minuti: vigili del fuoco sul posto, ma la viabilità dell’isola è andata completamente in tilt tra lunghe code e polemiche sulla gestione dell’emergenza



Mattinata di paura e caos a Ischia, dove un incendio ha distrutto una spazzatrice di Ischia Servizi in transito lungo via Vincenzo di Meglio, nella zona di Terra Rossa, al confine tra i comuni di Ischia e Barano. Le fiamme hanno avvolto il mezzo poco dopo che l’autista, diretto al deposito di Piedimonte per la sosta, si era accorto di un denso fumo provenire dalla base del cassone.

Il conducente ha immediatamente fermato il veicolo e, sceso dall’abitacolo, ha tentato di domare le prime lingue di fuoco con l’estintore in dotazione. L’incendio, però, si era già propagato con rapidità, rendendo vano ogni tentativo di spegnimento. Nel frattempo, la circolazione è andata completamente in tilt: il rogo ha infatti paralizzato l’intera arteria, provocando una lunghissima coda che da “Terra Rossa” si è estesa fino a via Michele Mazzella, all’altezza dell’incrocio con via delle Terme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto il rogo ma non hanno potuto evitare la distruzione totale del mezzo. Alcuni testimoni lamentano un leggero ritardo nell’arrivo dei soccorsi, circostanza che avrebbe consentito alle fiamme di avere la meglio sulla spazzatrice.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Le prime ipotesi parlano di un possibile malfunzionamento legato alla gestione idraulica dell’olio, che potrebbe aver avuto contatto con la marmitta incandescente, oppure di un cortocircuito all’impianto elettrico.

Il vero nodo, però, resta la gestione del traffico. L’assenza di un coordinamento immediato ha reso ingestibile la situazione, con migliaia di automobilisti intrappolati per ore. Il disagio è stato amplificato dalla coincidenza con l’uscita dalle scuole, che ha aggravato ulteriormente la congestione stradale. Per molti ischitani è stata una mattinata da dimenticare, segnata non solo dal rogo di un mezzo pubblico, ma anche da un blocco totale della viabilità cittadina che ha messo in evidenza criticità organizzative e carenze strutturali nella gestione delle emergenze.