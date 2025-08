Incendio a Iesca domato in tempi record: sinergia tra istituzioni, soccorritori e cittadini

Ha avuto un epilogo rapido e fortunatamente privo di gravi conseguenze l’incendio che questa sera ha minacciato la località Iesca, nel cuore del territorio montano di Serrara Fontana e in linea d’aria molto vicina alla cava di Nitrodi nel limitrofo comune di Barano d’Ischia

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si erano propagate tra i boschi e i terrazzamenti vitati, avanzando con velocità in una zona di difficile accesso. Ma la risposta è stata immediata e compatta, frutto di un meccanismo di intervento ben rodato.

Decisivo l’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ischia, affiancati dai volontari della Protezione Civile di Barano e della CB Forio. Le squadre hanno operato con grande efficienza, riuscendo a circoscrivere il rogo prima che potesse assumere dimensioni più critiche. In un contesto operativo reso complesso dalla conformazione del territorio, ha giocato un ruolo essenziale anche il sostegno della comunità locale.

Contadini, residenti e volontari si sono mobilitati con prontezza, collaborando lungo i sentieri impervi per agevolare le operazioni e ostacolare l’avanzata delle fiamme.

Non è mancata la presenza istituzionale sul posto. L’assessore Tony Galano ha seguito direttamente le operazioni, mentre la sindaca Irene Iacono ha raggiunto l’area colpita per manifestare vicinanza e riconoscenza a tutte le forze in campo. Parole di elogio sono state rivolte in particolare al corpo dei Vigili del Fuoco e alle squadre di Protezione Civile, definiti dalla prima cittadina “pilastri fondamentali nella difesa del nostro territorio”.

A contenere ulteriormente il fronte del fuoco hanno contribuito alcune aree coltivate che, fungendo da barriera naturale, hanno impedito che l’incendio si propagasse verso zone più densamente piantumate o abitate. Un elemento che ha confermato, ancora una volta, quanto il presidio agricolo e la cura del paesaggio siano essenziali anche in chiave di prevenzione ambientale.

Le autorità hanno confermato che l’incendio è ormai del tutto sotto controllo. Resteranno comunque attivi presidi di sorveglianza per escludere eventuali focolai residui. Nel frattempo, si lavora ai rilievi post-intervento per accertare l’origine del rogo e valutare i danni, che al momento sembrano contenuti.

L’episodio, sebbene conclusosi positivamente, riaccende i riflettori sulla vulnerabilità dei territori collinari e boschivi dell’isola, dove il connubio tra clima torrido e incuria può trasformare in pochi minuti un’area naturale in un fronte di emergenza. La risposta di oggi, tuttavia, racconta anche un’altra storia: quella di una comunità che sa fare squadra, mettendo in campo competenze, presenza e spirito civico.