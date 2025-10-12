Incendio a Ciglio, paura nel pomeriggio ma la situazione è ora sotto controllo. Arrivato il monitoraggio notturno

Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Ciglio, nel comune di Serrara Fontana, dove un vasto incendio ha impegnato per ore i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Le fiamme, divampate intorno alle 17, hanno attraversato in alcuni punti la strada provinciale, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, creando una situazione di forte pericolo soprattutto nella parte alta della zona. Per precauzione, alcune famiglie sono state temporaneamente allontanate dalle loro abitazioni, ma non si registrano evacuazioni vere e proprie né danni alle case.

Il fronte del fuoco, visibile anche a distanza, ha richiesto l’intervento dei canadair regionali, oltre al coordinamento sul posto delle forze dell’ordine, del sindaco Irene Iacono, e dei volontari del Forio CB, attivati per la gestione delle operazioni aeree. In serata, la situazione è progressivamente rientrata: restano solo bracieri nel sottobosco da bonificare, ma le fiamme alte e le criticità principali sono state domate.

Sul posto proseguono le operazioni di raffreddamento e controllo, con l’arrivo di mezzi di rinforzo da Napoli a supporto delle squadre già impegnate. Nella mattinata di domani è previsto un nuovo sorvolo dell’elicottero per monitorare l’area e verificare che non vi siano riprese del fuoco. La fase più acuta dell’emergenza può dirsi conclusa, ma l’attenzione resta alta.

LA NOTA DEL PREFETTO MICHELE DI BARI

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d ‘urgenza il centro coordinamento soccorsi per la gestione delle attività connesse all’incendio che si è sviluppato nel territorio di Serrara Fontana sull’isola di Ischia. Le fiamme hanno interessato la zona sovrastante la strada provinciale 475, dove la circolazione è stata temporaneamente sospesa.

I volontari della Protezione Civile regionale, i vigili del fuoco e le forze di polizia sono intervenuti immediatamente sul posto e unitamente al personale della polizia locale di Serrara Fontana, dove il sindaco ha attivato il centro operativo comunale, hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, anche con l’ausilio di mezzi aerei della Regione Campania.

Le attività di monitoraggio dell’evento sono ancora in corso e proseguiranno durante le ore notturne. Al riguardo, è stato assicurato anche grazie alle Capitanerie di Porto di Napoli, Pozzuoli e Ischia, il pronto invio sull’isola di ulteriori unità di personale dei vigili del fuoco e di volontari a supporto delle operazioni.