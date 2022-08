Incendio a bordo, la Guardia Costiera soccorre una famiglia di diportisti

Anche nel fine settimana appena trascorso sono proseguite ad opera della Guardia Costiera di Ischia le operazioni di controllo e pattugliamento nell’ambito della operazione “Mare sicuro 2022”. Per tali attività sono stati impiegati la motovedetta CP Sar 807 e il battello Gc b71.

Con il trascorrere dei giorni e l’avvicinarsi del Ferragosto aumenta la presenza di diportisti nelle acque dell’Area marina protetta Regno di Nettuno e quindi è necessario intensificare ancor più i controlli per garantire il rispetto delle norme e che venga mantenuta la prescritta distanza dalla costa. E anche in questo week-end sono fioccate le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione. Altri diportisti, invece, sono stati sorpresi sprovvisti delle autorizzazioni previste per le attività nautiche all’interno dell’area marina protetta.

Diversi anche gli interventi di assistenza e soccorso ad unità da diporto in difficoltà. In particolare, gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti per un principio di incendio a bordo di un natante con a bordo una famiglia con due bambini. Sia la prontezza del diportista che l’immediato sopraggiungere sul posto di una motovedetta della Guardia Costiera hanno evitato che l’incendio divampasse provocando conseguenze gravi. Gli occupanti sono stati messi immediatamente in sicurezza e l’imbarcazione ricondotta agli ormeggi.

Crescono i numeri dei flussi turistici. Tra venerdì e domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casamicciola Terme e Forio circa 70.000 passeggeri: 38.000 in arrivo e 32.000 in partenza; mentre il numero dei veicoli ha raggiunto quota 5800. E dunque, come accade ormai da diverse settimane, per garantire che le operazioni di imbarco e di sbarco si svolgessero regolarmente e senza creare momenti di tensione o di pericolo, è stata predisposta una costante vigilanza con l’impiego continuo di numerose pattuglie.