Inaugurazione della Casa “S. Maria della Tenerezza” a Casamicciola Terme: un segno concreto di speranza e inclusione

Un passo importante verso una società più accogliente e solidale sarà celebrato mercoledì 11 giugno alle ore 11:00, con l’inaugurazione ufficiale della Casa “S. Maria della Tenerezza”, primo centro diurno dell’isola d’Ischia dedicato all’autismo e alle progettualità rivolte alla disabilità.

L’evento, promosso dalla Diocesi di Ischia, si svolgerà in località Sentinella presso via Vicinale Castanito, a Casamicciola Terme. Alla cerimonia sarà presente S.E. Mons. Francesco Savino, Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che impartirà la sua benedizione a questa nuova realtà al servizio delle fragilità.

La Casa “S. Maria della Tenerezza” nasce come risposta concreta a un bisogno sempre più urgente: offrire un luogo di cura, formazione, accoglienza e inclusione per persone con disabilità, in particolare nello spettro autistico. Il centro intende diventare un punto di riferimento non solo per le famiglie, ma anche per l’intera comunità isolana, promuovendo percorsi educativi, terapeutici e relazionali in un ambiente protetto e amorevole.

La struttura è il frutto della collaborazione tra la Diocesi, l’Associazione Genitori Autismo Ischia, la rete solidale “Isole d’Amore” e numerosi volontari e sostenitori che hanno creduto in questo sogno condiviso. Per facilitare la partecipazione, sarà disponibile un servizio navetta gratuito dal piazzale “Ancora” dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

Un invito aperto a tutti – come ricorda il Vescovo di Ischia – per condividere insieme un momento di gioia, impegno e speranza. La Casa “S. Maria della Tenerezza” non è solo un edificio, ma un segno tangibile della tenerezza di Dio per ogni persona, in particolare per chi è più fragile.