Inaccettabili priorità | #4WD

L’ossessione del politically correct ha toccato ormai soglie assolutamente ridicole! Ci lamentavamo già da tempo quando una protesta di stampo femminista pretese il graduale disuso del distinguo tra “signora” e “signorina”; poi in sede parlamentare -sia regionale sia nazionale- cominciò ad avanzare con forza la differenza tra senatore e senatrice, il presidente e la presidente, l’assessore e l’assessora, il consigliere e la consigliera. Dalla sinistra italiana, manco a dirlo, provengono ogni giorno discutibili lezioni pronte a corroborare il fermo convincimento di taluni di essere i depositari del giudizio universale su onestà, democrazia, europeismo, progressismo, coerenza e, perché no, sul razzismo. Anche il mondo del pallone non è stato immune da tale fenomeno: è dai mondiali di Francia 2019 che Sky continua a propinarci calcio femminile a tutto spiano, nonostante i dati d’ascolto dimostrino che l’abbonato medio se ne freghi tanto che la metà basta.

E adesso, negli Stati Uniti dove il governo Biden -giusto per restare in tema- ha assegnato a un sessantatreenne pediatra transgender (quindi ora Vi sareste aspettati che avessi usato UNA come articolo indeterminativo?) la carica di sottosegretario alla sanità, un capolavoro come “Via col vento”, vincitore di otto premi Oscar, viene eliminato dal catalogo streaming di HBO MAX, in quanto ritenuto espressione di un’America razzista che non può essere sottratta alla censura del revisionismo storico. E in ambito Disney, non l’hanno fatta franca neppure “Peter Pan”, per l’espressione “pellirossa” dedicata agli Indiani che compaiono nel film; “Dumbo”, per una canzone dal testo giudicato irriguardoso verso le popolazioni di colore in schiavitù nelle piantagioni; e finanche “Gli Aristogatti”, per quel guascone di Shun Gon che suona il piano con le bacchette, irridendo oltre misura le popolazioni di stampo orientale.

Giusto! In un mondo in preda alla pandemia, questi sì che sono problemi da risolvere!