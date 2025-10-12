domenica, Ottobre 12, 2025
IN EVIDENZAProcida

«In venti secondi è successo tutto»: il racconto di chi era a bordo dell’Agata

di Redazione Web
«Ero sul traghetto Agata, al porto di Procida. Stavamo attraccando, tutto sembrava normale. Appena ci hanno dato il via siamo stati i primi a scendere, perché il marinaio aveva tolto le cime e i nostri amici ci stavano aspettando a terra. Il portellone era già appoggiato sulla banchina, la nave sembrava ferma. Poi, appena ho messo piede giù, ho visto che il portellone iniziava a indietreggiare, lentamente ma in modo evidente. Ci siamo affrettati, ma dietro di noi stava scendendo un’altra macchina.

Le prime due ruote erano già a terra, quando la nave ha cominciato a staccarsi dalla banchina. Le alette metalliche anteriori del portellone hanno ceduto, piegandosi verso l’interno, e l’auto è rimasta sospesa: due ruote sulle lamiere ormai deformate e due sul portellone. Non potevano più muoversi”.

La testimone poi aggiunge: “In pochi secondi la moglie e il figlio del conducente sono riusciti a uscire, mentre la nave continuava a muoversi. Poi le strutture hanno ceduto del tutto, le la macchina si è ribaltata al contrario.

Con l’auto in bilico tra portellone e porto, il comando dell’Agata non ha potuto fare null’altro che dare un “colpo” di portellone e ribaltare l’auto completamente per evitare che finisse in mare.

“Tutto è durato non più di venti secondi. Ho pensato – conitnua la nnostra testimone – che li avrebbe schiacciati. Una scena assurda, davanti a tutti, con la gente che urlava sulla banchina. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma è stato un miracolo: al porto di Procida, poteva finire molto peggio.»

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

