In vacanza col coltello e alla guida ubriachi: denunciati dai Carabinieri

C’è tutto o quasi nel servizio messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Ischia che, in questi giorni, stanno assistendo ad un aumento considerevole di turisti in arrivo sulle isole di Ischia e Procida. Oltre 250 le persone identificate, quasi tutte lungo le banchine del porto, appena sbarcate da traghetti e aliscafi.

Ubriaco alla guida, fermato. Un 21enne di Forio è stato fermato alla guida della sua auto mentre zigzagava pericolosamente creando un rischio per l’incolumità degli altri utenti della strada. All’esito degli accertamenti con etilometro in dotazione della pattuglia gli è stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,55 g/l, ben oltre la soglia consentita. Oltre alla denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida.

Turista “armato”. Durante i controlli per garantire la sicurezza di Procida, i Carabinieri hanno fermato un turista di Velletri che passeggiava armato di un coltello a serramanico di circa 10 centimetri nelle tasche. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Sempre a Procida, invece, a seguito di verifiche anti-abusivismo edilizio, un anziano procidano, classe 1936, è stato denunciato per aver realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, strutture in cemento armato e tettorie per circa 30 metri quadri. Sotto sigillo le opere realizzate senza autorizzazione.

E, sempre sull’isola di Graziella, una donna del ’67 è stata denunciata per aver locato la propria dimora privata ai turisti, tutto senza permesso. I controlli sulle affittanze abusive saranno intensificati nei prossimi giorni anche sull’isola d’Ischia