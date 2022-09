In un libro rivivono storia e tradizioni del Borgo di Celsa

Cultura. Presentato “La Castellana d’Ischia”

Sara Scotti | Una serata ricca di cultura, racconti ma soprattutto storia.

Questa la presentazione del libro “La Castellana d’Ischia – Fede e tradizione nel

culto dell’Incoronata di Costantinopoli” avvenuta il 1 settembre nella

bellissima cornice di Ischia Ponte, precisamente nell’Arciconfraternita,

protagonista della serata e del libro. Numerosi sono stati gli interventi.

Questo testo è curato da due ragazzi isolani giovanissimi: Francesco

Esposito e Giorgio Migliaccio, che hanno messo insieme un vero e proprio

incontro di nozioni storiche e culturali, non dimenticando mai le proprie

radici.

Coordinata da Ciro Cenatiempo, alla presentazione non sono

mancati ovviamente gli interventi da parte non solo di collaboratori del

testo, ma anche storici, letterari e giornalisti, come Pasquale Balestriere,

Alessandro Basso, Mons. Camillo D’Ambra, Gina Menegazzi ed Ugo

Vuoso. Ma come non citare i saluti dell’amministratore

dell’Arciconfraternita Giovan Giuseppe Lanfreschi e di Don Carlo,

parroco cappellano, che hanno permesso la realizzazione del convegno?

La peculiarità dell’evento sta nel fatto che non solo si è spaziato sulla

storia della Castellana, dalle origini ischitane, ma anche su leggende,

racconti, che seguono degli andamenti e degli ordini narrativi ben precisi.

Come ci ha raccontato Francesco Esposito, uno degli ideatori e scrittori di

questo testo: «Noi non abbiamo scritto un libro, noi abbiamo modellato

un’idea che insieme all’intervento e l’insieme di nozioni storiche, ha

permesso l’idealizzazione di questo testo».



Emozionante è stato il racconto del Monsignore Camillo D’Ambra, un

vero e proprio pozzo di cultura, che soavemente ha narrato l’antica storia e

cultura dell’Arciconfraternita, durante il periodo di Ferdinando II.

Importante ed interessante allo stesso tempo l’intervento del dottor

Alessandro Basso e il suo studio sugli ex voto, ma anche della giornalista

Gina Menegazzi e le sue prime pubblicazioni e testi sulla festa della

Castellana.

Il libro si compone di sette capitoli; la prefazione è del parroco cappellano

don Carlo Candido, mentre l’introduzione è affidata al prof. Pasquale

Balestriere, Presidente del Centro Studi Isola d’Ischia, che definisce il libro

« un’autentica summa del culto dell’Incoronata ossia di Maria Santissima

di Costantinopoli».

Un’opera che si distingue anche per l’impaginazione particolarmente

curata e le numerose e suggestive foto (in particolare molto significative le

immagini di Lucia De Luise).

Come evidenziato dai curatori, «un racconto non solo di fede, ma di amore

per le tradizioni», in questo caso di Ischia Ponte.