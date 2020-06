In Romagna col sorriso, in Campania con il nulla | #4WD

Eppure abbiamo tanto di più da offrire ai nostri Ospiti (o potenziali tali) rispetto a molte altre regioni d’Italia. Il mondo intero è incantato dai colori, dai sapori, dalla natura e dalla storia della nostra Campania e basterebbe veramente poco, specie dopo l’emergenza che stiamo cercando di affidare ai brutti ricordi, per intercettare correttamente almeno i flussi turistici di casa nostra.

Invece, ecco la differenza tra chiacchiere e fatti!

Il Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini parte con una campagna pubblicitaria da quasi tre milioni di euro, con tanto di testimonial, immagini suggestive e, soprattutto, un messaggio allegro e rassicurante per suscitare interesse verso la riviera romagnola in vista di questo scorcio d’estate che ancora può dare il suo contributo alla martoriata economia del comparto turistico. Un “Romagna mia” ad hoc in versione swing invita tutti a vivere le principali peculiarità di quel litorale, che sebbene non sia di certo il più bello d’Italia, è di sicuro parte integrante della sua storia.

In Campania, invece, De Luca continua ad affidarsi alla propaganda più spicciola, alle lettere per accompagnare i contributi elargiti ai professionisti firmandole al posto dei dirigenti e funzionari con tanto di proclami elettoralistici, alle elemosine che nulla hanno a che fare con azioni serie di rilancio e sostegno per le imprese turistiche locali che ancora non ha toccato il fondo, ma che lo faranno molto presto.

A me personalmente interessa poco farne una questione politica, pur tenendo conto del fatto che Bonaccini, a differenza di De Luca, la campagna elettorale l’ha terminata da poco. Ma proprio per questo, la sua attuale agenda politica è assolutamente da lodare, a prescindere dall’appartenenza partitica. Sullo “sceriffo”, invece, il no comment è tassativo. Proprio come su chi continua ad esaltarlo e a considerarlo già virtuale vincitore delle elezioni di settembre. Il mood è sempre lo stesso: non meritate di più!