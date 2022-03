In REDDITO veritas. Il mercato del lavoro, l’isola e la pandemia: spunti di riflessione

Ugo De Rosa | Nei mesi scorsi abbiamo affrontato il tema del mercato del lavoro dopo la pandemia con tre importanti esponenti di altrettante realtà sociali: il parroco don Carlo Candido, il dirigente scolastico dell’I.P.S. “V. Telese” Mario Sironi e il presidente dell’Associazione Termalisti Peppino Di Costanzo. Una inchiesta “alternativa” che ci è servita avere una polaroid diversa, sincera e fuori dagli schemi e che ci ha regalato una immagine che non può e non deve restare scartata. Ovvero, così com’è nel dibattito locale. Stanchi del solito racconto che vede sempre il datore di lavoro sfruttatore da un lato e il povero lavoratore sfruttato dall’altro abbiamo provato a capire quale fosse la realtà sull’isola senza i filtri dell’ovvio e della posizione da difendere.

Abbiamo tre posizioni, diverse e concordi che, in verità, fanno il paio con ben altre esperienze diffuse sull’isola. Non abbiamo ricette o soluzioni, ma abbiamo solo tre analisi diverse e stranamente concordi che possono servire come una piattaforma dalla quale partire.

Purtroppo manca l’altra voce, quella delle istituzioni e quella della politica. Il deserto delle idee, delle soluzioni e della partecipazione al dibattito è, però, lungo da percorrere.

Abbiamo sintetizzato le posizioni di Don Carlo Candido, del preside Mario Sironi e del Presidente Peppino Di Costanzo. A lato, a supporto di questo ragionamento, ospitiamo un’interessante intervista a Marco Castagna del Parco Termale Negombo dal quale emerge una posizione che merita attenzione e analisi.

DON CARLO CANDIDO: «I GIOVANI NON VOGLIONO LAVORARE COME SCHIAVI!»

Ecco come vede don Carlo Candido il problema del lavoro. Una vera denuncia, la sua, di un fenomeno su cui riflettere: «Stiamo vivendo un vero esodo. Mi diceva un addetto ai passaporti che ci sono tantissimi giovani ischitani che lasciano la nostra isola. Una circostanza, questa, che veramente deve farci pensare. Non può passare inosservato il fatto che tanti nostri giovani, spesso anche eccellenze, lasciano sempre di più la nostra terra. Questo è una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Quest’anno, poi la questione giovanile e quella del lavoro si sono accavallate. Tanti accusano un po’ il reddito di cittadinanza, ma io devo dire che in quasi trent’anni ho dovuto fare sempre un po’ da collocamento. Cioè, ho sempre chiesto a tanti imprenditori un posto di lavoro per i giovani.

Questa è la prima volta si sono invertiti i fattori. Quest’anno erano gli imprenditori, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari, termali e tanti altri che mi hanno chiesto giovani per lavorare perché non se ne trovano. Sarà il reddito cittadinanza o no, ma resta il fatto che calcoliamo più di mille unità in meno nel mondo del lavoro e che questo dato, in una realtà come la nostra, rappresenta un numero elevatissimo. Questo deve farci pensare.

Ovviamente io ho ascoltato anche tanti giovani ed è anche vero che secondo me, siamo davanti alla scena del cane che si morde la coda. Si sta distorcendo tutto. E’ impensabile che un ragazzo o un qualsiasi lavoratore debba lavorare per 13, 14 o 15 ore per mille euro al mese senza un giorno di festa. Io penso che la tratta degli schiavi sia finita già qualche secolo fa. Penso che un sistema del genere non possa più resistere. Ad ottobre, per un mio periodo di riposo sono stato in Umbria. Lì, in un paesino di 600 abitanti, il gestore dell’unica locanda mi diceva che non riusciva a trovare un ragazzo che lavorasse dalle 9 del mattino alle 15, quindi sei ore al giorno, per 1.300 euro al mese. E mi sono detto: noi queste cose a Ischia ce le sogniamo. Questo per dire che la questione lavoro deve farci pensare e non poco.

Un ragazzo che frequenta la parrocchia mi diceva giustamente che fino all’anno scorso faceva il lavapiatti in un albergo per poco più di 900 euro al mese e nessun giorno di festa e nel periodo estivo lavorava anche per 13, 14 ore. Quando è stato chiamato quest’anno non ci è andato più. Quando gli ho chiesto perché, ha risposto come molti: “perché prendo il reddito di cittadinanza, più qualche altra cosa, prendo molto di più e mi vado a fare i bagni”».

MARIO SIRONI: «A ISCHIA TURISMO E PROFESSIONALITÀ “MORDI E FUGGI”»

Sulla carenza di figure professionali specializzate per il preside Sironi «Non è facile dare una risposta. Molti ragazzi che escono da questo istituto che si realizzano sia dal punto di vista della vita che dal punto di vista lavorativo fuori da Ischia, non è che non lavorano. Ragazzi che fanno esperienza di crescita in cucina e in pasticceria, in sala o nella ricezione, ma anche nel mondo della grafica, in ambienti lavorativi che spesso non coincidono con il nostro territorio. Credo che questo ci dovrebbe far riflettere, cioè il fatto che non c’è vocazione o non c’è interesse, ma paradossalmente proprio chi ha più vocazione, più interesse si realizza altrove, perché qui non trova quell’ambiente, fuori dalla scuola, che lo arricchisca.

Perché io dico sempre che un Istituto Professionale, è una scuola. Noi puntiamo a formare professionalità? Io dico che anche un capo chef deve conoscere Leopardi. Leopardi era un grande goloso e conoscere i piatti di Leopardi è anche un modo per affinare la propria competenza professionale.

Però siamo a scuola, quindi noi forniamo, come dire, un professionista che speriamo che entri nel mondo del lavoro e inizi un altro percorso, di crescita professionale chiaramente in ambito diverso. Ecco, diciamo che io ho un po’ l’impressione che a Ischia non si riesca a garantire questo secondo passaggio. L’ho detto prima, si preferisce un turismo “mordi e fuggi” e quindi professionalità mordi e fuggi. Le professionalità invece si coltivano, si costruiscono, le si garantisce. E credo che questo sia un grande problema. Io mi auguro di poter fare un incontro con le aziende turistiche ischitane ponendoci questa domanda: qual è oggi il rapporto tra i percorsi di istruzione professionale e formazione e il mondo del lavoro? Noi interroghiamo il mondo del lavoro, il mondo del lavoro interroga noi e dobbiamo trovare una strada comune perché credo che questo sia anche un modo per trattenere i nostri figli e le nostre figlie a Ischia.

E poi dal lavoro che ha fatto la Città Metropolitana, il suo Centro Studi, emerge che Ischia è l’isola che ha l’indice di Sanità di popolazione anziana più alto della provincia, cioè stiamo diventando un’isola per vecchi e questo non è positivo, perché in qualche modo vengono meno quelle risorse giovanili che sono quelle capaci di investire, di innovare come sempre. Abbastanza interessanti gli indicatori, che sono diversi anche sul reddito. La cosa che mi ha colpito è che mediamente il reddito a Ischia è più basso che a Capri, così come è più basso rispetto alla Penisola Sorrentina».

PEPPINO DI COSTANZO: «NOI PREFERIAMO NON CAMBIARE I DIPENDENTI»

Sui rapporti tra datore di lavoro e dipendenti ecco cosa ci aveva detto Peppino Di Costanzo: «Nella nostra impostazione aziendale c’è un ragionamento diverso, anche di riqualificazione dell’area dipendenti, una scelta aziendale è quella di cambiare il meno possibile. Nei nostri alberghi c’è un’atmosfera amichevole. Noi pensiamo sia bello quando il cliente entra, specie se un vecchio cliente, salutarlo con il nome, chiedergli come sta la famiglia, molto spesso ormai si conoscono anche le sue preferenze. Anche il cliente nuovo sente questa atmosfera di familiare e affronta la vacanza in modo più tranquillo. Ad ogni modo penso che questa non sia solo la realtà della mia famiglia, ma anche un pochino una caratteristica ischitana. Questo è anche un modello di promozione».

E sull’importanza dei valori nella conduzione di un’azienda: «E’ importante avere le proprie soddisfazioni e seguire gli esempi dei genitori. Mio padre e mia madre ci hanno dato questo grande insegnamento e anche se si pensa che ormai ci sia una grande differenza tra le varie generazioni, e per certi aspetti questa generazione è diversa dalle precedenti, i valori sono sempre gli stessi. Puoi navigare su Internet, puoi avere tutto quello che vuoi, puoi saper fare le startup, ma senza valori non vai avanti».