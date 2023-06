IN PUNTA DI “POST”: Botta e risposta a Forio tra sindaco e opposizione

Gaetano Di Meglio | Parlare male della minoranza è difficile. Anche quando ne spara a profusione e alcune sono, senza offesa, demagogiche e populistiche come qualcuna di Vito Iacono (per non parlare poi di quella varia umanità a colori che ha collezionato e con cui si accompagna sui social), vanno prese in considerazione. Certo, diventa difficile comprenderne il senso e l’opportunità, tuttavia, “nessuno tocchi” Vito Iacono e “nessuno censuri” Vito Iacono. A Vito, infatti, fa riconosciuto una base di fondo che lo contraddistingue e una storia personale (si, solo di lui, senza contare la family) che gli proietta quel cono di credibilità che si conquista col tempo, con le pressioni, con le denunce e con la reazioni agli attacchi.

Tutto questo, però, senza dover per forza condividere quello che dice. L’ultima polemica del consigliere Iacono è relativa al “party” che il sindaco di Forio ha organizzato al Piazzale del Soccorso con quelli della destra europea, con il Ministro Santanchè e qualche altro personaggio.

Finalmente qualcosa che rende omaggio al territorio, che parte dall’amministrazione e non è solo il business per qualche privato, ma un evento condiviso e realizzato in piazza. E ben venga – anzi, finalmente – anche al “Soccorso”. E si chiuda il Soccorso, si chiudano altri spazi pubblici, si cambi mentalità, si cambi modus operandi. Ma questa è solo la riflessione di chi scrive.

Negli ultimi giorni, il sindaco ha ingaggiato due duelli con la minoranza: il primo è stato con Mimmo Loffredo (lo leggete nel box), il secondo, invece, con Vito Iacono. Duelli social che rappresentano anche un cambio di passo con la comunicazione istituzionale. Una cosa buona, per tutti. Questa effervescenza di colpi fa bene a tutti. Fa bene alla minoranza perché pungola, è presente, combatte, dice la sua. Fa bene alla maggioranza che rivendica le sue azioni, i suoi interventi e difende le sue tesi.

Non siamo giudici e non emettiamo giudizi, non siamo schierati ma prendiamo posizione, siamo liberi e non censuriamo. E, soprattutto, non rinunciamo a dire la nostra.

Vito Iacono giù duro contro Stani Verde: “Chiedessero scusa e provassero un minino di imbarazzo”

Il suo post recita: “Il piazzale del Soccorso chiuso ed interdetto a turisti e residenti di sabato sera ed in piena stagione estiva. Sarebbe interessante sapere per cosa e per chi!!! Sarò sicuramente un pessimo lettore di atti amministrativi, ma non trovo nessuna delibera di patrocinio di iniziative riferibili all’evento e, cosa ancora più grave, nessun comunicato sui canali di becera propaganda, che rendesse nota la circostanza, magari scusandosi per quello che sarebbe accaduto. Intanto esibiscono sui loro profili personali frame della serata esaltandone (??? ) bellezza e gradimento. Beati i pochi che ne avrebbero goduto. Ma il Soccorso è bellezza a prescindere! Tanto è che Forio non è loro, e men che meno il Soccorso, neanche per una sera. Chiedessero scusa e provassero un minino di imbarazzo. Mi scuso di pensarla molto diversamente da loro!!!”

Stani Verde: “sterili partorite sempre dai “soliti noti”

Stani Verde non gli lascia campo libera e, a sua volta, replica dal suo profilo facebook: “È mia abitudine assumermi le responsabilità di ciò che faccio. Ed anche stavolta non mi tiro indietro e di certo non saranno quattro polemiche sterili partorite sempre dai “soliti noti” a screditare il lavoro mio della mia intera amministrazione! Ieri al soccorso abbiamo messo in vetrina in tutta la sua bellezza e splendore la nostra Forio. Abbiamo gettato le basi per qualcosa di concreto. Abbiamo stupito tutti, in primis il Ministro del Turismo Santanchè con il quale ci saranno sinergie per un rilancio del turismo anche e soprattutto a Forio!”.

La replica di Iacono

Nella conversazione che è collegata al post di Vito Iacono, il consigliere aggiunge e risponde al sindaco: “Noto una certa insofferenza ed, a tratti, una inquietante intolleranza che se sommata alle ideologie degli ospiti, abusivi, di ieri sera, preoccupano e non poco. Non entro nel merito della assenza, almeno nota, di un atto amministrativo che giustificasse quella chiusura, o ai sterili, quelli si, motivi di sicurezza ed ordine pubblico, mi limito solo alla considerazione che la pulizia ed il decoro urbano in un contesto civile prescinde da amministratori ed amministrati, o qualsivoglia ospite. Si sono insultati, sul piano personale, per anni, facendo finta di pensarla diversamente, non è un caso che oggi si rincorrono nella stessa area politica, ed oggi che qualcuno si “permette” di esprime dissenso su qualcosa alimentano una vergognosa ed offensiva campagna dal comodo titolo “sterili polemiche”. In effetti hanno ragione perché avrei fatto meglio a chiedere conto della finta trasparenza in ordine all’apertura delle porte in municipio mentre le riunioni si tengono altrove sul futuro di via Giovanni Mazzella, sul fango e tanti soldi o su quali sarebbero i meriti, le competenze ed i criteri per il conferimento di incarichi per decine di migliaia di euro e tanto altro ancora. Questione di cultura politica, non di potere, e di civiltà del confronto che richiederebbe e meriterebbe ben altre virtù, a cominciare da quella della pazienza. Poi della inutilità di una campagna promozionale fondata sul nulla, come quella del dopo frana, quando esibiamo bellezze difficili da raggiungere o che facciamo trovare chiuse avremo tempo per parlarne”.

Nella replica di Vito Iacono abbiamo notato due ulteriori spunti di commento: il primo è quello relativo alla campagna della Santanchè (This is Ischia) che condividiamo pienamente; il secondo, quello relativo alla Colombaia (“esibiamo bellezze difficili da raggiungere o che facciamo trovare chiuse”), beh non possiamo far altro che ricordare l’unica cosa buona che ha fatto Francesco Del Deo: chiudere quel cesso di villa. E speriamo che Stani la privatizzi quanto prima e trasformi una voce di spesa del bilancio comunale in qualcosa che porti danari al pubblico. Dal privato.