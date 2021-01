In nome della vigna: Ronga e Montuori vs Enzo e Paolo

Gaetano Di Meglio | Tra i tanti post di questi giorni, ce ne sono due in particolare che ci hanno colpito in maniera interessante. Il primo è di Salvatore Ronga, l’ex assessore alla Cultura del Comune di Ischia con Enzo Ferrandino Sindaco e il secondo (in verità è un commento a Ronga) di Lello Montuori, per ora, ancora dirigente del comune di Ischia che ha messo a nudo l’azione poco corretta del sindaco di Ischia e della sua giunta con la “questione” fabbisogno di cui abbiamo parlato in abbondanza.

«L’ultima scoperta di Pompei – scrive l’ex assessore del comune di Ischia su Facebook – è entusiasmante, poi penso alle campagne di scavo interrotte sulla mia isola, all’incuria e all’ostilità malcelata verso aree archeologiche e manufatti che ostacolano da sempre l’inevitabile ed equivoca corsa verso il progresso (una volta c’era un vigneto all’ingresso del Borgo, oggi solo uno sfregio), penso all’inutile riempirsi la bocca di parole buone solo per qualche slogan da sfoggiare all’ennesima fiera del turismo, alla cultura ridotta a inutile erudizione d’intrattenimento, ad aneddotica da social, o alla maglietta che fa figo e mi viene lo scoramento. Sono troppo malridotto per incatenarmi da qualche parte e diffido dei coetanei. Forse i giovani, un giorno». Impossibile non mettergli “mi piace” e “condivi” (io l’ho bloccato quindi non posso), ma c’è un passaggio in particolare che merita la nostra attenzione.

Il buon Ronga, senza mezze parole, si schiera contro il Parcheggio della Siena: “una volta c’era un vigneto all’ingresso del Borgo, oggi solo uno sfregio”.

Ma se Ronga considerava il cantiere della Siena uno “sfregio”, perché non lo ha detto e portato in evidenza quando era assessore? Perché, quando davvero il cantiere era uno “sfregio”, e non in conclusione come oggi, non ha chiesto alla giunta della quale faceva parte di intervenire contro quello “sfregio”? Forse andava contro gli interessi di chi gli garantiva lo stipendio a fine mese? E’ vero che le sue deleghe erano diverse da quella dei lavori pubblici, nonostante tutto Ronga era un assessore e aveva il potere di indirizzo. Ci sono atti ufficiali della giunta che impegnavano i dirigenti dei vari settori dell’Ente di Via Iasolino di intervenire per bloccare quello “sfregio”? O, invece, è solo l’occasione spot di prendere qualche “mi piace” con un argomento da algoritmo?

Domande che ci consentono solo di avere, se mai ce ne fosse bisogno, una fotografia migliore della qualità degli uomini che hanno amministrato e rappresentato l’amministrazione di oggi del Comune di Ischia con Enzo Ferrandino sinadco. Un’amministrazione indegna della storia del nostro comune fin dalla sua prima “versione”. Quella dei tecnici.

Sicuramente sarà sfuggita a me, ma la giunta Ferrandino con Ronga assessore, per caso, ha varato qualche delibera con “linee operative” per evitare che la “cultura” del comune di Ischia sia un “inutile riempirsi la bocca, inutile erudizione d’intrattenimento, ad aneddotica da social, o alla maglietta che fa figo”?

Alla fine, l’esperienza di Ronga al comune di Ischia passerà alla storia solo la scelta dei volontari in barba a Luigi Di Vaia, per la tartaruga di Natale e per il colpo mortale alla Festa di Sant’Anna?

L’ATTACCO DI LELLO: PAOLO IL PARCHEGGIO NON TI FA ONORE

Il commento di Lello Montuori, invece, è a metà un’autoaccusa e un affondo contro Paolo Ferrandino, il sindaco Enzo e contro gli uffici del Comune di Ischia.

Con il solito stile, l’avvocato Lello Montuori mette in ridicolo l’agire dell’amministrazione del comune di Ischia.

«Senza ombra di dubbio – scrive Montuori – e al di là di come potrà risultare lo stato dei luoghi in versione definitiva, la realizzazione del parcheggio pluripiano all’ingresso di Ischia Ponte, dove fino a qualche anno fa cresceva una vigna, una delle ultime rimaste in pieno centro abitato, getta un’ombra sinistra non solo sulla Soprintendenza che ha rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo paesaggistico ma anche sui tecnici coinvolti a vario titolo direttamente o indirettamente nella realizzazione di un’opera che è e resta di un privato imprenditore.»

Montuori, come tanti altri, tira in ballo la questione “vigna”. Però nessuno sottolinea che è dal 1970 che la vigna delle Siena è solo un ricordo. Ma continuiamo a leggere.

«Direi che per trovare un simile affronto alla bellezza di un luogo, con un intervento altrettanto invasivo, bisogna andare indietro negli anni, fino alla realizzazione dell’albergo San Montano sulla collina di Monte Vico che forse custodiva i resti dell’acropoli di Pitekussai. Una ferita che ancora sanguina ad oltre cinquanta anni dalla sua realizzazione. Lo dico da libero e privato cittadino. Quale poi del resto sono.»

Purtroppo Montuori non può scrivere di essere “privato cittadino”. Può gridare di essere libero, questo si, ma non può dire che è un “privato cittadino”. Montuori è stato il direttore generale del comune di Ischia, il segretario generale ed è un dirigente del comune di Ischia.

«Ogni amministrazione pubblica, almeno negli ultimi 10 anni (quelli in cui Montuori ha avuto ruolo dirigenziali per capirci, ndr), avrebbe avuto gli strumenti per opporsi alla realizzazione di un’opera che non fa onore a chi l’ha voluta, a chi l’ha progettata e a chi la sta realizzando.

Un intervento talmente invasivo che richiederà nei prossimi anni un progressivo ripristino di condizioni di inserimento ambientale e nel contesto paesaggistico del borgo, attraverso l’imposizione di una tale serie di vincoli a chi l’ha realizzata, da far rimpiangere la distruzione della vigna. (Avvenuta decenni prima che tutto questo iniziasse!) Questo mi auguro che avvenga. E questo dovrà avvenire. Con buona pace dei sostenitori della sua indispensabilità e della sua natura di bene privato. Giacché per fortuna viviamo ancora in uno Stato in cui anche la proprietà privata deve avere una funzione sociale, essendo teleologicamente orientata alla realizzazione di interessi pubblici. Quelli di cui dovrebbero occuparsi i funzionari della soprintendenza, ogni impiegato pubblico e ogni assessore fino all’ultimo consigliere comunale.»

Montuori è stato abile nell’aggirare l’accusa ai suoi colleghi. Scrivere che “la realizzazione del parcheggio pluripiano all’ingresso di Ischia Ponte … getta un’ombra sinistra non solo sulla Soprintendenza che ha rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo paesaggistico ma anche sui tecnici coinvolti a vario titolo direttamente o indirettamente nella realizzazione di un’opera che è e resta di un privato imprenditore” significa dire che l’ombra sinistra copre anche l’ufficio tecnico del comune di Ischia e la commissione edilizia del comune di Ischia e che, tutti sanno, sono ad uso esclusivo dell’assessore Paolo Ferrandino. Quello stesso assessore che ha votato la delibera del fabbisogno che prevede l’assunzione di un D3 attraverso lo scorrimento di altre graduatorie e non attraverso un concorso. Ma di questo ne abbiamo già parlato.

Ma quando lo scorso anno il comune di Ischia ha rinnovato le autorizzazioni scadute, Montuori era al comune di Ischia? Ha fatto presente le sue idee all’amministrazione o, invece, ha preferito il silenzio e, magari, stilettare il suo attacco in nome della “vigna” solo ora? Quando le “giarretelle” si sono rotte con Paolo? Perché ora, purtroppo, sembra solo una stupida ripicca. E non pensiamo che Montuori sia uomo da cose stupide.