In nome del DPCM, aprite le scuole! Siamo seri, responsabili e “vaccinati”

Gaetano Di Meglio | C’è qualche sindaco che ha voglia di difendere i figli di Ischia e ha voglia di evitare che il loro danno cognitivo aumenti?

C’è qualche sindaco che vuole chiedere all’Unità di Crisi e alla Regione Campania di valutare Ischia come un unico territorio e di considerare la riapertura delle scuole

C’è qualche sindaco che vuole ricordare all’Unità di Crisi e alla Regione Campania che venerdì 27 e sabato 27 febbraio abbiamo completato la vaccinazione massiva di oltre 1700 addetti del mondo della scuola?

C’è qualche sindaco che vuole ricordare all’Unità di Crisi e alla Regione Campania sull’isola d’Ischia, circa 70mila abitanti, abbiamo solo 81 casi positivi?

Da sabato 6 marzo, come tutti sappiamo, entrerà in vigore il primo DPCM del governo Draghi. Una lunga serie di norme per combattere il coronavirus tra cui quella sulla scuole.

Leggiamola insieme: la misura della chiusura delle scuole «è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle Regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacita di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico».

Al netto delle posizioni politiche assunte dal governatore della Regione Campania e della sua predisposizione alla chiusura (strumento valido per in consenso), vogliamo far valere un po’ la logica? Vogliamo fare valere un po’ quelli che sono i nostri dati? Vogliamo dare un senso ai nostri sacrifici? Vogliamo dire al mondo che siamo un’isola sicura, responsabile, attenta? Più che sbatterci con l’utopia del covid free, vogliamo aprire un dibattito politico serio e responsabile.

E’ davvero così difficile pensare che Ischia apra le sue scuole con sette giorni di anticipo rispetto alla Campania perché è un’isola, perché ha vaccinato tutti i suoi docenti e perché ha dimostrato di essere affidabile nella lotta alla pandemia?

Non chiediamo nulla di strano o di assurdo. In Piemonte, il governatore Cirio ha commissionato un’analisi comune per comune, per capire dove sia il caso di chiudere. In Emilia, per citare un altro esempio, la didattica in presenza inizia ad essere “valutata” caso per caso.

E di questi esempi virtuosi ce ne sono tanti. Basta solo la buona volontà. Basta solo capire che ogni giorno in più di DAD è un giorno in più di ignoranza, di solitudine, di non apprendimento, di svogliatezza. Un giorno perso rispetto a tutti gli altri ragazzini del mondo.