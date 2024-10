In Liguria esondazioni e allagamenti, scuole chiuse a Genova

GENOVA (ITALPRESS) – Situazione critica in Liguria per il maltempo che ha colpito in particolare la provincia di Savona. A causa delle forti piogge tra la tarda mattina e il primo pomeriggio alcuni corsi d’acqua sono esondati, in particolare il Bormida, uscito dagli argini in più punti a Dego, Ferrania e Altare. Ad Albenga un clochard accampato nel fiume Centa è stato salvato dai soccorritori prima che l’acqua lo travolgesse. Diversi allagamenti, frane e smottamenti hanno creato problemi e interruzioni della viabilità, sia nelle località rivierasche sia nell’entroterra. La ferrovia Genova-Ventimiglia è stata interrotta tra Loano e Pietra Ligure per il rischio di esondazione del Nimbalto. Pesanti allagamenti anche sull’autostrada A10: chiuso per circa un’ora il tratto Varazze-Arenzano verso Genova, disagi tra Pietra Ligure e Borghetto e tra Savona e Finale Ligure in direzione Francia, code fino a 15 chilometri. Numerosi gli allagamenti in città, dove il Letimbro è arrivato al livello di guardia.Dopo l’allerta gialla in vigore per tutta la giornata di oggi, dalle 9 di giovedì gran parte della Liguria entrerà in allerta arancione, il massimo livello previsto per i temporali. A destare preoccupazione non è solo la nuova perturbazione in arrivo, ma il livello di saturazione totale raggiunto dal terreno. Il Comune di Genova, dopo la riunione del Coc nel pomeriggio, ha deciso di chiudere le scuole domani e diversi sindaci faranno lo stesso.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).