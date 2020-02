In Cdm sci la Brignone vince il Super-G di Sochi davanti alla Goggia

SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone vince il Super-G sulla pista di Rosa Khutor, tappa valida per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino femminile. La azzurra, nata a Milano, si prende il quarto successo stagionale a Sochi, fermando il cronometro in 1’25″33. Un successo che vale il primato nella classifica di disciplina davanti alla Suter. Alle spalle di Brignone c’è Sofia Goggia, bergamasca, che paga 0″20 al traguardo rispetto alla connazionale. Completa il podio la svizzera Joana Haehlen (+0″34). Nella gara, orfana di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, chiudono fuori dalla top-10 le altre azzurre: Elena Curtoni è tredicesima (+1″62), davanti a Francesca Marsaglia (quattordicesima a 1″86). Più indietro Laura Pirovano, ventiduesima (a 2″73). Niente da fare per Nicol Delago, per la sorella Nadia e per Verena Gasslitter, che non arrivano al traguardo.

Si tratta della quarta doppietta azzurra della stagione, alla quale bisogna sommare la tripletta storica (in discesa libera) di Bansko.

(ITALPRESS).