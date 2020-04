In bocca al lupo. Una riflessione sulla consegna delle chiavi ai primi cittadini

Gaetano Di Meglio | Hanno dimenticato. Purtroppo i ristoratori della Riva Destra di Ischia, in particolare, e gli altri operatori dell’ospitalità dell’isola, in questi giorni, hanno dimenticato da chi sono amministrati.

Hanno dimenticato chi li tartassa con il suolo pubblico, con la TARI, chi non gli garantisce le condizioni per fare impresa. Hanno dimenticato chi li lascia con i camion dei rifiuti fuori la porta, chi non li difende contro i controlli di alcuni “sanitari”. Hanno dimenticato il traffico alle stelle, l’assenza di parcheggi anche se appena costruiti, gli orari folli di gestione delle ZTL, l’acqua alta, i problemi di ordine pubblico dell’estate, l’impossibilità di fare accoglienza e impresa musicale.

Sono bastate poche settimane di chiusura e un paio di scelte sbagliate del governo centrale a far dimenticare l’incubo nel quale i commercianti del comune di Ischia, in particolare, ma anche quelli degli altri comuni, erano precipitati. Un incubo fatto di pessima amministrazione, di caos, di mancata programmazione, di assoluta lontananza dai veri problemi del paese.

E’ bastata una pandemia per dimenticare lo squallore amministrativo nel quale viviamo, per dimenticare che questa classe politica ha bloccato lo sviluppo del commercio e fatto retrocedere, anno dopo anno, la qualità del sistema Paese.

E così, ieri mattina, con molta sorpresa, all’improvviso, Francesco Del Deo, Giovan Battista Castagna e il sindaco di Ischia sono diventati i paladini di quella categoria che loro stessi hanno calpestato, in ogni occasione, nel recente passato. Assurdo!

Ma davvero questi imprenditori vogliono farci credere che affiderebbero le loro chiavi ai primi cittadini dell’isola? Magari quelli del comune di Ischia pensavano di poter avere un suolo pubblico confermato per 40 anni come è successo con l’ENI? E poter programmare una sorta di sviluppo e fare investimenti invece di restare, anno dopo anno, sotto il peso di un rinnovo? O forse, sperano, di non pagare il suolo pubblico per mesi e aspettare l’estate per pagare come è successo alla Dolce Sosta?

Non è così. Affidare le chiavi delle proprie attività ai sindaci non è altro che andare a casa dell’assassino.

Purtroppo, però, questo è il sistema nel quale ci troviamo ed è il frutto della grande divisione delle categorie. Altrove, la lobby degli albergatori o dei ristoratori fanno la differenza. Qui ad Ischia, anche grazie alla frammentazione delle singole attività, le lobby non esistono e i politici fanno quello che vogliono.

Come non ricordare il balletto delle ordinanze della scorsa estate con cui il comune di Ischia “accendeva” e “spegneva” la musica, come anche la possibilità di fare impresa e, invece, inseguiva i bisogni di singoli consiglieri comunali senza idea del loro ruolo?

E così, con l’innocenza e l’arresa di chi ha un bisogno reale ed evidente, di chi non protesta per non alzare troppo la testa (per coprire la magagna o farsi il fattariello suo), di chi ripone la speranza in un’istituzione di prossimità dimenticandone la funzione, passato sopra alle sue colpe, i commercianti della Riva Destra e con loro altri 80 sull’isola, pensano che il sindaco di Ischia possa essere un loro rappresentante. Ma cari amici, davvero volete dirmi che il problema dei fitti troppo alti è un argomento legato al coronavirus? Facciamo i seri. Ci sono molti di voi costretti a cambiare location da una parte all’altra pensando di trovare fortuna in base alle sensazioni. Il corso è vuoto in tutti i sensi. E questa “vacantaria” non è legata alla pandemia. O forse sì, alla “pandemia” ischitana prodotta da Enzo Ferrandino.

Lavorate con l’acqua alle caviglie e con la puzza di fogna una sera si e una sera no e pensate che, oggi, il sindaco del paese e il capo di una giunta con personaggi eletti da 45 anni, possa essere un vostro interlocutore?

Comprendo e capisco il format nazionale di “risorgiamo”, ma un po’ di orgoglio e di dignità speravo venisse fuori. Purtroppo gli avete preparato la passerella per pavoneggiarsi come i soliti galletti. Purtroppo, in parte, abbiamo bloccato il contagio del coronavirus, invece, neanche un po’ quello dell’inutile “buonismo” che vi (ci) ha impedito di far emergere il “gilet giallo” che è nascosto nel profondo di ognuno di noi.

E così, come nella versione più letterale del nostro titolo, mi spiace che vi siete messi in bocca al lupo. Famelico canino che aggredisce e che uccide. A quel lupo, personaggio ricorrente nella narrativa popolare come rappresentazione simbolica del male e del pericolo da cui guardarsi e tenersi alla larga. Appunto, guardarsi e tenersi alla larga dal sindaco! Soprattutto quello di Ischia!