In barca in Italia, le destinazioni più belle e che fanno sognare

Dopo un anno in cui si sono dovute rimandare o accantonare le ferie a causa della pandemia, oggi non si vede l’ora di riprendere in mano la valigia. Ecco che allora si ricercano momenti di viaggio unico, vere esperienze da trascorrere anche in gruppo. Per recuperare il tempo perso, oltre che per rilassarsi, le scelte sono tante e c’è chi vuole lasciarsi coccolare, all’insegna del lusso e del relax, e chi preferisce trascorrere, invece, momenti esclusivi come viaggi in barca per farsi circondare dalla bellezza dei luoghi, per ammirare panorami splendidi o fare un tuffo dove il mare è più blu e cristallino. Anche in Italia, se non lo sai, si possono scegliere vacanze in barca davvero interessanti e Tramundi è certamente uno dei tour operator tra i più gettonati dai vacanzieri per via delle proposte sempre variegate, studiate appositamente per ogni esigenza e voglia di viaggio.

Se vuoi sognare ad occhi aperti, ad esempio, puoi scegliere una vacanza in barca nella bella Sicilia. Ti immagini già sul catamarano, col vento tra i capelli, fra Favignana, Marettimo e San Vito Lo Capo? Tutte località meravigliose che puoi scoprire da vicino, con visite sulla terraferma, dopo averle raggiunte in barca con i tuoi compagni di viaggio. Se preferisci la barca a vela, invece, puoi valutare un tour nell’arcipelago siciliano delle Isole Egadi facendo tappa ogni giorno in una località diversa, non prima di una gustosa colazione con granita e brioche, tipica di questa regione.

Ancora Italia in barca per andare alla ricerca delle isole dell’arcipelago toscano, verso l’Isola d’Elba e l’Isola di Capraia, considerate entrambe come un vero e proprio angolo di paradiso protetto dal mare. Famosa per aver ospitato Napoleone Bonaparte durante il suo esilio, Elba è un piccolo Eden, un’oasi verde circondata dalle acque nell’Arcipelago Toscano. Capraia, invece, con le sue cale e insenature, offre momenti di sport, vago e rilassatezza in una natura splendida e rigogliosa.

Scendendo lungo lo Stivale, poi, puoi scegliere di navigare fra Campania e Lazio alla scoperta del Mar Tirreno, passando dalle isole del Golfo di Napoli alle Flegree (Ischia, Procida, Vivara e Nisida) fino alle Pontine, un arcipelago laziale di origine vulcanica che, da Palmarola a Ponza, è considerato tra i più belli del Mediterraneo.

In questa lista non può mancare poi la Sardegna, splendida regione da scoprire anche in nave. Una vacanza in barca a vela nel mare de La Maddalena, magari risalendo verso la Corsica, è un’esperienza da provare. Pensa che navigare in queste acque, avvistando le splendide isolette, è quasi come solcare le acque di un atollo polinesiano.