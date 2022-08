Imputata per la truffa del CAS e candidata al Senato. Annalisa Iaccarino esporta l’impresentabilità!

Annalisa Iaccarino è candidata al Senato, con Noi moderati. L’essere imputata nel processo che la vede coinvolta per aver truffato lo stato nella gestione del terremoto di Casamicciola, per alcuni politici è un motivo di merito tanto da candidarla al Senato. Una sorta di impresentabilità che esportiamo e che, un po’, ci fa rabbia. E’ assurdo che ci siano politici che non hanno sensibilità su certe tematiche.

I rappresentanti di “Noi Moderati” – spiega Salerno Today -, la quarta gamba della coalizione di centrodestra, hanno presentato, questa mattina, la lista dei candidati per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Per la Camera, al primo posto c’è l’avvocato Massimiliano Marotta (figlio di Nino, già parlamentare ed ex componente del Csm); seguono Elena Oliva, Gianpaolo Lupo e Teresa Basile. Per il Senato, troviamo Annalisa Iaccarino, Giuseppe La Brocca, Marianna Quaranta, Luigi Cerruti. La stessa Iaccarino, nei giorni scorsi, ha rinunciato ad alcune interviste sull’anniversario del terremoto giustificandosi, appunto, per la sua candidatura. Non per l’essere imputata nel processo per la truffa del CAS.

Il capo di imputazione di Annalisa Iaccarino

«Perché, in qualità di domiciliata presso l’abitazione ubicata in Casamicciola Terme alla via Spezieria n. 20, dichiarata inagibile a seguilo dei danni provocati dall’evento tellurico che colpiva l’isola d’Ischia il 21.8.2017. al fine di trame ingiusto profitto, consistente nel conseguimento del beneficio economico di cui al capo sub a), con artifizi e raggiri, richiedeva al Comune di Casamicciola Terme, l’erogazione del predetto beneficio mediante presentazione di modulo CAS, appositamente predisposto dal predetto Ente, nel quale autocertificava la perdita della disponibilità della propria abitazione che riuniva i requisiti di “principale, abituale e continuativa”, dichiarazione non corrispondente al vero, sottoscrivendo, inoltre, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al protocollo n. 5335 datato 7.8.2018 del ; Comune di Casamicciola Terme, nel quale confermava che la sua dimora principale, abituale e continuativa, alla data dell’evento sismico, corrispondeva all’immobile per coi aveva richiesto l’erogazione del C.A.S., fatti non corrispondenti al vero, in quanto Iaccarino Annalisa risiedeva dal 7.3.2001, unitamente al genitore Iaccarino Giovanni Antonio, presso altra abitazione, ubicata in via Montecitro n. 31 dello stesso Comune (abitazione anch’essa dichiarata inagibile e oggetto di regolare concessione dei beneficio economico C.A.S. in favore del genitore), inoltre, per l’abitazione per la quale Iaccarino Annalisa richiedeva la concessione del C.A.S., era, di fatto, già stato oggetto di richiesta di analogo beneficiò da parte Iaccarino Maria, sorella della stessa, regolarmente accolto dall’Ente e quindi erogato, perché ivi residente e di fatto domiciliata, inducendo così in errore il Comune di Casamicciola Terme ad erogargli, I indebitamente, il beneficio economico del C.A.S. ammontante ad euro 32.736,67. nel periodo intercorrente tra i mesi di settembre 2017 e il mese di luglio 2021».