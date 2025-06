Improvvisazione, lavori in corso e caos nel porto di Lacco Ameno. E’ “caccia” al corpo morto giusto…

La vicenda del porto di Lacco Ameno continua a occupare il centro della scena. Il sindaco cerca di rassicurare i cittadini con una narrazione tutta al positivo, utilizzando immagini aeree che, se da un lato restituiscono un colpo d’occhio suggestivo, dall’altro nascondono ciò che realmente accade… in mare.

E quel che accade in mare, purtroppo, ha spesso i contorni di una tragedia. Diversi amici ci aggiornano regolarmente sulle “comiche” lacchesi. Alla comunicazione ufficiale, che ora gestisce il porto con l’aria del celebre “c’è un nuovo sceriffo in città”, si contrappone una realtà fatta di piccoli e grandi episodi settimanali che mostrano un’altra faccia della verità.

Quello che un tempo era un porto accogliente, anche dal punto di vista della tecnica marinara, si è trasformato in un luogo dove è all’ordine del giorno scambiare un corpo morto per un altro, e dove gli skipper sono costretti a veri e propri corsi su “come togliere una cima dall’elica”. L’approssimazione nella gestione degli ormeggi, da parte di alcuni operatori, si accompagna a lavori ancora in corso che rendono il porto insicuro e poco vivibile.

Tra i nuovi “amici” dei diportisti ci sono anche i rifiuti, spesso non raccolti e lasciati per ore sotto il sole. Il servizio che offriva il privato è ormai un ricordo lontano. Ma si sa: quando subentra la gestione pubblica, questi sono i veri problemi. E Pascale, finora, non sembra aver trovato alcun rimedio.

Un altro aspetto che merita attenzione, per controbilanciare la narrazione ufficiale, è quello dei costi del porto. Se è giusto parlare degli incassi e degli scontrini emessi negli ultimi due weekend, sarebbe altrettanto corretto parlare delle spese. Dai lavoratori somministrati ai lavori assegnati dopo oltre un anno, fino ai costi che il Comune sta sostenendo da mesi: è ora di fare i conti con i conti.

Costi che rendono la gestione e la narrazione del porto molto più complesse di quanto appaia. Parlare di incassi da sogno dimenticando le “cifre blu” delle spese, spesso generate da una gestione clientelare (qualcuno pensa ai lavori subacquei rifatti quest’anno dopo quelli dello scorso anno), restituisce una visione parziale, se non distorta, della situazione.

Garantire qualità, e non solo servizi, dovrebbe essere la vera sfida da accettare. Il “nuovo sceriffo in città” sarà all’altezza del compito, o si limiterà a giocare con il giocattolo appena ottenuto?