“Impresentabile io? Resto sinceramente sorpresa”

“Impresentabile? Nell’esercizio della mia attività professionale ho depositato, in un giudizio civile instaurato nell’interesse di un mio assistito, un’autorizzazione paesaggistica successivamente rivelatasi falsa.” Comincia così la replica della consigliera regionale Maria Grazia Di Scala, candidata alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Campania, dopo la diffusione della lista degli “impresentabili” che la include.

L’esponente politica ricostruisce la vicenda giudiziaria: “Si tratta di un atto, peraltro irrilevante ai fini processuali, ricevuto automaticamente dal cliente e depositato nel giudizio pendente dinanzi alla Corte d’Appello civile di Napoli. Fatti che risalgono a oltre dieci anni fa e che sono stati oggetto, per atto dovuto del pubblico ministero, di un’ampia istruttoria dibattimentale. Nel corso del processo – anche attraverso l’audizione dei testimoni – è emersa la mia totale estraneità, desumibile del resto dalla stessa formulazione del capo di imputazione.”

Di Scala, che nel corso della legislatura si è distinta per le sue battaglie su sanità, giustizia e tutela delle isole minori, si dice “sinceramente sorpresa” dell’inserimento nel dossier. “Credevo che, per rientrare in un simile elenco, occorresse ben altro. Di contestazioni come corruzione, turbative varie, resistenza, devastazione, contiguità con ambienti criminali, finanziamenti illeciti — direbbe Dante — ne son piene le liste.”

Una presa di posizione netta che intende ristabilire i contorni reali della vicenda e respingere ogni tentativo di delegittimazione a pochi giorni dal voto. Non può mancare al cronista di prendere atto che alla lista diffusa mancano diversi candidati le cui sorti processuali sono già stati sentiaziati…