“Imprescindibile per Ischia”. Due nuovi giudici salvano la giustizia isolana

Dopo anni di disattenzione, soluzioni emergenziali e rischi di smantellamento, cambia finalmente il vento per la giustizia sull’isola d’Ischia. Con due distinti decreti, il n. 120/2025 del 16 aprile e il successivo n. 130/2025 del 23 aprile, la Presidenza del Tribunale di Napoli ha sancito il ritorno alla normalità per la sezione distaccata ischitana, disponendo la copertura di due posti da tempo vacanti: uno nel settore penale, l’altro nel civile.

Una decisione che segna uno spartiacque e che arriva dopo il cambio ai vertici dell’Ufficio: via la Presidente Elisabetta Garzo, arriva il Presidente Vicario Gianpiero Scoppa, con una nuova visione che finalmente considera il presidio giudiziario isolano non come un’appendice sacrificabile, ma come un punto da sostenere e rilanciare.

Giustizia penale: fine della “deportazione” dei processi

Fino a pochi mesi fa, la cronaca giudiziaria isolana raccontava di un presidio svuotato, dove l’assenza di un magistrato penale togato costringeva a “deportare” i processi del giovedì alla sede centrale di Napoli, assegnandoli alla Nona Sezione, sul ruolo della giudice Cangiano. Una soluzione che aveva indignato la comunità legale locale e scatenato una storica astensione degli avvocati penalisti napoletani.

Tra i più attivi nella protesta, l’avv. Cristiano Rossetti, rappresentante delle Camere Penali a Ischia, aveva denunciato: “Questa decisione rappresenta un grave danno per la comunità isolana, privata di un diritto costituzionalmente riconosciuto, non solo dalla recente modifica dell’articolo 119 della Costituzione – che riconosce specificità e diritti alle isole – ma anche dalla necessità di garantire un presidio di giustizia stabile sul territorio.”

A rincarare la dose era stato l’avv. Michele Calise, che aveva definito i provvedimenti dell’ex Presidente Garzo: “Sconcertanti e in piena violazione della Costituzione.”

E la risposta politica non si era fatta attendere: i Comuni di Ischia, Forio, Serrara Fontana e Barano hanno presentato ricorso al TAR Campania, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di smantellamento della sede penale. Il procedimento, affidato all’avv. Alessandro Barbieri, sarà discusso nell’udienza fissata per l’8 marzo prossimo.

Nel frattempo, però, la nuova gestione targata Scoppa ha impresso una decisa inversione di rotta. Il decreto 120/2025 è inequivocabile: “È imprescindibile procedere alla copertura della vacanza sopra indicata, non potendo la Sezione distaccata operare ordinariamente in assenza del magistrato togato.”

E ancora: “La copertura di tale posto consentirà il superamento delle misure provvisoriamente adottate con i decreti 69 e 78/2025 e soddisfa senz’altro l’esigenza, più volte manifestata da questa Presidenza, di assicurare, con la presenza stabile di un magistrato, la maggiore celerità dei processi e il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR.”

Il ritorno di un giudice effettivo nella sezione penale isolana rappresenta dunque non solo un intervento tecnico-organizzativo, ma un segnale politico forte: a Ischia la giustizia deve tornare a essere quotidiana, garantita, accessibile.

Settore civile: smaltire l’arretrato, ripartire davvero

Non meno critica la situazione nel settore civile, dove l’organico previsto prevede tre magistrati togati, ma da tempo la realtà è ben diversa: uno solo in servizio effettivo, la dott.ssa Schiattarella, con la collega dott.ssa Venezia in interdizione per maternità e il terzo posto scoperto da oltre sette anni, dal 15 febbraio 2018.

La risposta è stata per mesi una supplenza temporanea del dott. Vincenzo Trinchillo, magistrato della Nona Sezione della sede centrale. Ma anche questa misura si è dimostrata inadeguata e, come riconosce la stessa Presidenza: “La scelta di operare periodiche sostituzioni non è idonea ad assicurare una risposta adeguata alla domanda di giustizia delle comunità interessate […] non verrà ulteriormente perseguita.”

I numeri parlano da soli: 989 fascicoli pendenti sul ruolo della dott.ssa Schiattarella, 706 su quello della dott.ssa Venezia, 108 sul ruolo temporaneo del dott. Trinchillo. Numeri ben oltre la media della sede centrale, che si aggira tra le 350 e le 500 cause per giudice.

Non solo: 294 fascicoli ancora pendenti risalgono all’anno 2016, rappresentando un fardello enorme per una sezione che deve contribuire agli obiettivi di efficienza fissati dal PNRR. Ecco allora la decisione, netta e motivata: “Si ritiene di procedere alla copertura del posto, oltre che per il fatto che trattasi di quello vacante da maggior tempo in tutto il settore civile, anche in considerazione della nota circostanza per cui […] il settore civile di tale sezione sta funzionando con l’apporto stabile di un solo magistrato togato.”

Anche qui, si tratta di un atto di giustizia, prima ancora che di riorganizzazione. Dare stabilità alla sede civile significa dare dignità al lavoro quotidiano dei magistrati, degli avvocati e dei cittadini isolani che – per anni – hanno dovuto fare i conti con rinvii, sovraccarichi e risposte tardive.

Una buona notizia, ma la vera svolta sarà la stabilizzazione

L’assegnazione dei due nuovi giudici rappresenta, senza dubbio, una buona notizia per l’isola d’Ischia. Ma perché questa svolta non resti solo un momento isolato, è indispensabile che si arrivi presto a una conclusione strutturale, definitiva. Serve infatti, con urgenza, che dal governo Meloni arrivi la tanto attesa e più volte annunciata stabilizzazione della sezione distaccata di Ischia.

Basta proroghe, basta soluzioni temporanee che tengono la giustizia isolana in uno stato di precaria sospensione. È il momento che il governo ponga la parola fine a questa precarizzazione di un presidio che, negli anni, ha dimostrato di essere essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini dell’isola.

Non mancano gli impegni assunti: lo stesso on. Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, si è più volte espresso chiaramente a favore della stabilizzazione, dichiarandola un obiettivo politico prioritario. E sappiamo che questo tema è nelle corde della legislatura Meloni, che ha fatto della difesa dei territori periferici una delle sue bandiere.

Tuttavia, non si può abbassare la guardia. Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi, non possiamo non essere preoccupati: un’altra aggressione istituzionale alla giustizia ischitana, come quella messa in atto dalla precedente gestione Garzo, potrebbe risultare davvero fatale.

La comunità legale, le istituzioni locali e i cittadini hanno dimostrato di saper reagire e mobilitarsi. Ora la palla passa alla politica nazionale. Perché la giustizia, a Ischia, non deve essere una concessione a tempo. Deve essere un diritto garantito, stabile e protetto.