Impresa dei baby dell’Ischia Pallavolo

Inizia col piede giusto l’Ischia Pallavolo che inaugura la Serie C con una bella vittoria in casa del quotato Athena Volley. Nella palestra di Scampia si percepisce un pizzico di emozione perché si ritorna in campo a distanza esattamente di un anno, quando i giovanissimi gialloblù (la squadra dall’età-media più bassa del Girone C) prima dello stop erano secondi in D alle spalle del Piedimonte Matese. L’Ischia, ripescata a settembre nella massima serie regionale, e non si è fatta trovare impreparata, mostrando subito i denti. Coach Di Costanzo schiera inizialmente Haxhiu palleggiatore, Mancusi opposto, Mazzella e Di Maio centrali, i martelli Tarallo e Croce, “libero” Buono. Sia il primo che il secondo set sono appannaggio dei napoletani che iniziano di gran carriera, facendo valere la loro maggiore esperienza. Inizia dunque in salita la prima stagionale dei baby alligatori che però non demordono, memori dei parziali che danno un’idea dell’impegno da loro profuso (peccato per qualche errore nelle fasi concitate dei set). Una volta rimboccate le maniche, l’Ischia con l’ingresso in campo di Giuseppe Trani (su Croce) cambia passo, attacca meglio e ha maggiore stabilità in ricezione. L’Athena la vorrebbe chiudere ma l’Ischia tiene duro, con i ragazzini di Di Costanzo che prendono confidenza con l’avversario e difendono un minimo vantaggio, spegnendo sul nascere tutti i tentativi dell’Athena. Rotto il ghiaccio, i gialloblù non cambiano sestetto. Conquistano un vantaggio di 6 punti (16/22), ma su due turni di battuta la formazione di Scampia si riporta sotto. Decisivo il cambio di Mezzo su Di Maio al centro. Con due muri, il neo entrato manda in frantumi il sogno di vincere dei napoletani. La doppia rimonta consente all’Ischia Pallavolo di avere in mano l’inerzia della gara. Mezzo ci mette del suo anche nel tie-break, i gialloblù volano e prendono il largo, andando a vincere una gara durata due ore e mezzo.

DI COSTANZO FELICE – Fabio Di Costanzo a fine partita è raggiante. «E’ stata una soddisfazione enorme vedere in campo i ragazzi dopo un anno. Ancora più bello giocare nella massima categoria regionale con due classe 2004, un 2005 e due ragazzi del 2001, con il solo Buono a fungere da “chioccia” pur avendo soltanto 24 anni – sottolinea l’allenatore –. E’ il risultato della programmazione, del lavoro che stiamo portando avanti da qualche anno, insieme a Simone Ferrandino e lo stesso Buono».

ATHENA VOLLEY 2

ISCHIA PALLAVOLO 3

(25/22; 25/19; 22/25; 23/25; 8/15)

ISCHIA PALLAVOLO: Haxhiu, Mancusi, Mazzella, Di Maio, Tarallo, Croce, “libero” Buono; Nuzzello, Scotto Di Liquori J., Scotto Di Liquori N., Mezzo, Trani, Patalano, Pariota. All. Fabio Di Costanzo.

DOMENICA – Domenica 21 seconda gara di campionato (da calendario è la 5a) alla “Scotti” (ore 16, porte chiuse) contro il C.Powergroup Capua.

6a GIORNATA: Athena Volley-Ischia 2-3, C.Powergroup P Capua- Gis Ottaviano U21 (17/4).

CLASSIFICA GIR. C: Ischia Pallavolo 2; Athena Volley 2; Gis Ottaviano* e C.Powergroup Capua* 0. (* una gara in meno)

5a GIORNATA: Ischia Pallavolo-C.Powergroup P. Capua (21/03).

1a GIORNATA: C.Powergroup P.Capua-Athena Volley (24/03); Gis Ottaviano-Ischia Pallavolo (02/04).

2a GIORNATA: Athena Volley-Gis Ottaviano (27/03); C.Powergroup P.Capua-Ischia Pallavolo (28/03).

«C» DONNE: MILLENNIALS AD APRILE

Slitta la partenza della Serie C Millennials Maschile e Femminile (l’Ischia Pallavolo ha una sua selezione “rosa”). Alla luce delle numerose problematiche ancora persistenti, il Presidente Regionale FIPAV Campania ha optato, previo consenso unanime di tutti i partecipanti, per il rinvio delle prime 3 giornate, con inizio fissato per il week end 10-11 aprile 2021. Queste le squadre al via per quanto riguarda la categoria Femminile:

GIRONE A: Ischia Pallavolo, Padula, Cus Napoli, Partenope, Molinari.

GIRONE B: Cesinali, Arzano, Nemesi Stabiae, Fiamma Torrese, Scintille Cava-Volley Casoria.