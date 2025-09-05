Importante intervento di messa in sicurezza a Serrara Fontana. Costone di Monte Sant’Angelo, a breve i lavori

Procede speditamente l’iter per la realizzazione di uno dei più importanti interventi post eventi alluvionali del 26 novembre 2022 sul territorio di Serrara Fontana, ovvero i “Lavori di messa in sicurezza del costone in località monte di S. Angelo”.

Dopo la constatazione della situazione di pericolo, come è noto, era stata adottata ordinanza sindacale rivolta ai privati per la messa in sicurezza e sgombero finita al centro di un contenzioso e poi successivamente parzialmente revocata. L’esecuzione dell’intervento, interamente finanziato dal Commissario Legnini, è stata già affidata. Mancava solo il collaudatore e il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca si è attivato per colmare anche questa lacuna.

L’iter non è stato semplice. L’intervento, per il quale il Comune è stato identificato quale soggetto attuatore, era già ricompreso tra quelli di somma ed estrema urgenza approvati dal Commissario Legnini e finanziato per 1.110.000 euro dopo la rimodulazione del Piano. Una somma che però non si era rivelata sufficiente. E questo nonostante nel 2023 fosse già stati eseguiti dei primi lavori di messa in sicurezza temporanea disposti dall’arch. Vacca per far fronte al pericolo immediato e costati 110.997,82 euro.

Sta di fatto che appunto il progetto esecutivo redatto dall’ing. Ferdinando Aloi di Ischia, comprendeva un importo complessivo di 1.777.692,72 euro, dunque superiore al finanziamento assegnato. Era così stata richiesta a Legnini la rimodulazione dell’importo e la copertura della ulteriore spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento, pari a 528.133,48 al netto dell’utilizzo delle economie derivanti da altri interventi eseguiti.

Mentre il progetto veniva sottoposto a tutto l’iter di verifica e aggiornamento, con le Ordinanze n. 23 del 11 dicembre 2024, che approvava il Piano degli interventi rimodulato, e n. 32 del 28.03.2025 il Commissario ha finanziato il progetto per l’intera spesa di 1.777.692,74 euro.

A maggio scorso, dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo.

A luglio il rup Vacca ha indetto la procedura telematica per l’affidamento diretto dei lavori per l’importo a base d’asta di 976.641,16 oltre a costi della manodopera, oneri della sicurezza e Iva applicando il criterio del minor prezzo. E poco prima di Ferragosto l’intervento è stato aggiudicato alla ditta “SA.CO.S.E.M.” di Pozzuoli per l’importo netto di 844.794,60 euro, ovvero per un costo complessivo, Iva compresa, di 1.373.697,23 euro.

Ora, come rileva l’arch. Vacca, per l’esecuzione dei lavori si rende necessario procedere all’affidamento del servizio tecnico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera. Il rup ha deciso di procedere mediante affidamento diretto per un importo base del servizio calcolato in 28.078,20 euro oltre Cassa e Iva.

Selezionato il contraente nell’arch. Simone Verde con studio a Forio, è stata indetta la procedura di affidamento diretto, la cui conclusione è prevista a breve, trattandosi in pratica di una “formalità”.