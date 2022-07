Impianti termoidraulici, cosa sono e perché sono utili

Garantire il comfort termico nei contesti produttivi e residenziali: è questo lo scopo principale degli impianti termoidraulici. Si tratta di uno dei sistemi più efficaci per regolare la temperatura degli ambienti e ottimizzare il comfort abitativo, fornendo sia riscaldamento durante i mesi invernali che climatizzazione durante quelli estivi. Di diversa tipologia a seconda del fluido utilizzato per il riscaldamento, presentano molti vantaggi interessanti, tra cui il risparmio energetico. Ecco cosa sono e perché sono utili gli impianti termoidraulici.

Come funziona un impianto termoidraulico?

Il riscaldamento termoidraulico è un sistema che utilizza l’acqua calda come fluido termovettore. L’impianto di riscaldamento è composto da due parti:

Il sistema di produzione del calore

Il sistema di trasferimento del calore

Il sistema di produzione di calore è meglio conosciuto come generatore di calore. I sistemi di produzione di calore sono classificati con il tipo di combustibile utilizzato (carbone, gasolio, gas, legno ecc.) o la fonte di energia (geotermica, solare, elettrica ecc.) per riscaldare aria, acqua o vapore che vengono poi trasferiti agli appositi punti di destinazione. L’impianto di riscaldamento può essere collegato anche all’impianto di produzione idrica domestica. I sistemi più comuni sono: caldaie, pompe di calore e caminetti.

Dopo la produzione di calore, il calore deve essere diffuso per mezzo di unità di scambio termico acqua-aria. La conduzione del calore può avvenire in tre modi: attraverso radiatori, ventilatori e pannelli radianti.

L’impianto termoidraulico più diffuso nel nostro Paese produce calore attraverso un generatore, quasi sempre una caldaia, e distribuisce l’acqua attraverso tubi in entrata e in uscita. L’acqua in questo caso è il fluido termovettore. L’installazione di un impianto termoidraulico è senza dubbio la scelta migliore oggigiorno: assicura infatti diversi vantaggi, riassumibili essenzialmente nel risparmio energetico.

Impianti termoidraulici industriali: caratteristiche e funzionalità

Gli impianti termoidraulici permettono di implementare diverse soluzioni in materia di riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione e produzione di calore e sistemi di trasporto per attività produttive, soddisfacendo ogni esigenza tecnica, in modo affidabile e scalabile.

Un progetto per l’installazione di impianti termoidraulici viene realizzato osservando la planimetria dell’edificio e posizionando i sistemi di flusso aria e acqua secondo specifiche normative.

Ogni elemento dell’impianto è dimensionato e proporzionato alle dimensioni del business per il quale verrà utilizzato. Solitamente, per l’area industriale, gli impianti richiesti riguardano: elettropompe di circolazione, caldaie, vasche di espansione e sistemi di isolamento. Ogni parte dell’impianto viene realizzata per essere successivamente sottoposta a manutenzione e ispezione da parte di personale autorizzato al fine di garantire continuità e affidabilità.

Gli impianti termoidraulici possono essere collocati all’interno di magazzini e centri logistici, nei centri commerciali, nelle strutture sanitarie, uffici, laboratori, negozi e industrie. La tipologia di impianto è la stessa per ogni area, ma ciò che cambia sono i dettagli tecnici e i materiali in grado di garantire funzioni diverse a seconda del sistema. Ovviamente dei professionisti del settore sapranno consigliare al meglio la soluzione più adatta, se ti trovi in Emilia Romagna per esempio, puoi avere maggiori informazioni sugli impianti di climatizzazione da Reggio Calor.

Un professionista infatti sa che, un magazzino avrà un sistema di ventilazione standard, diverso da quello di una sala operatoria, poiché la sala operatoria richiede un livello molto elevato di abbattimento delle polveri, riduzione del suono e qualità dell’aria e deve funzionare con un meccanismo perfetto. Ciò si traduce in materiali più innovativi, ingegneria meticolosa e costi più elevati grazie alle sue esigenze imprescindibili.

La stessa cosa si può dire dei centri commerciali, che devono gestire bene la qualità dell’aria, la circolazione, il riscaldamento e i sistemi di climatizzazione all’interno della loro struttura. Ultimi ma non meno importanti sono gli impianti termoidraulici a rivelazione incendio: la loro pianificazione deve includere il flusso d’acqua, la quantità e le tubazioni necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto.