Impianti sportivi, Francesco Del Deo li affida ancora alle società sportive

Ugo De Rsa | Gli impianti sportivi di Forio per la stagione 2022-2023 saranno ancora gestiti dalle società che ne faranno richiesta. Come già verificatosi negli anni scorsi, Francesco Del Deo, in attesa della gara di appalto per affidarne la concessione ad un soggetto esterno, sceglie ancora una soluzione temporanea. Dunque nulla cambia per il Palazzetto dello Sport alla località Casale e i campi sportivi “Salvatore Calise” di Forio e “San Leonardo” di Panza.

L’altra soluzione sarebbe stata la gestione diretta in economia da parte del Comune, già scartata perché difficoltosa e troppo onerosa per l’Ente. Nella delibera approvata dalla Giunta su proposta del sindaco si evidenzia infatti che «il Comune di Forio, allo stato attuale, non è munito di personale idoneo a gestire in proprio la strutture garantendo la pulizia e la guardiania delle strutture, oltre alla manutenzione ordinaria degli impianti». L’obiettivo come detto è di «ottenere una conduzione economica degli impianti sportivi comunali con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione stessa».

E dunque in attesa che venga indetta ed espletata la gara per l’affidamento a un unico concessionario, «l’ottimizzazione dell’uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l’affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive…» fino al 30 giugno 2023.

Una decisione che andava presa rapidamente e forse anche prima di ottobre, visto l’inizio delle attività sportive.

Richiamata in delibera anche la «necessità di preservare le strutture sportive stesse da fenomeni di deterioramento dovute alla mancanza di costante pulizia e manutenzione». Si deduce che quel mega appalto di sei anni per custodia e pulizia resta ancora “congelato”. La stessa delibera dà mandato al responsabile del III Settore Rando di predisporre gli atti per l’indizione della procedura che dovrebbe portare all’affidamento a un concessionario unico privato.

Oltre a questo ulteriore affidamento temporaneo, la Giunta ha approvato la convenzione da sottoscrivere e le tariffe per l’utilizzo degli impianti, valide solo per questa stagione.

Come già avvenuto in passato, è previsto «il divieto di affidamento delle strutture sportive alle società sportive dilettantistiche o associazioni in condizione debitoria nei confronti del Comune di Forio per oneri relativi ai pregressi affidamenti».

Quanto al canone mensile, viene calcolato moltiplicando le tariffe orarie approvate ed è previsto il pagamento anticipato in due rate pari alla metà dell’importo complessivo: la prima da versare entro la data di sottoscrizione della convenzione, la seconda entro il 31 gennaio 2023.

La convenzione prevede tra l’altro che il concessionario si assume ogni responsabilità anche in merito a «sorveglianza e custodia dell’impianto sportivo con esclusione degli spazi esterni pertinenziali; gestione della sicurezza; pulizia degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle parti comuni fatta eccezione per gli spazi esterni».

Mentre sarà il Comune a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria «a sue spese e nelle forme che riterrà più idonee e convenienti». Come anche si accollerà le spese per le forniture elettriche ed idriche.

Saranno dunque ancora una volta le società sportive a gestire “temporaneamente” le strutture, almeno fino al termine di questa stagione. Difficile prevedere cosa potrà accadere dopo giugno 2023, essendo anche questa materia strettamente legata alle strategie politiche e dunque alla luce delle elezioni amministrative del prossimo anno e del loro esito.

LE TARIFFE

E veniamo alle tariffe orarie previste per l’utilizzo (in orari post meridiani) delle tre strutture.

Per quanto riguarda il Palazzetto dello sport in via Casale: per le società sportive e associazioni con sede nel comune di Forio che svolgono attività di avviamento allo sport (si applica la medesima tariffa in occasione di gare e di manifestazioni sportive varie) 6 euro; per l’utilizzo saltuario da parte di soggetti privati non concessionari 65 euro; per società sportive e associazioni non aventi sede nel comune di Forio per richieste occasionali (saggi, stage e manifestazioni sportive varie) 20 euro; per l’utilizzo da parte di associazioni non sportive, gruppi e simili per manifestazioni varie 75 euro. Per i due campi sportivi di Forio e Panza: per le società sportive e associazioni con sede nel comune di Forio che svolgono attività di avviamento allo sport (si applica la medesima tariffa in occasione di gare e di manifestazioni sportive varie) 7 euro; per l’utilizzo saltuario da parte di soggetti privati non concessionari 70 euro; per società sportive e associazioni non aventi sede nel comune di Forio per richieste occasionali (saggi, stage e manifestazioni sportive varie) 25 euro; per l’utilizzo da parte di associazioni non sportive, gruppi e simili per manifestazioni varie 80 euro..

