Impallinato un altro barbagianni a Barano – continua il tiro alle specie protette

Nonostante le associazioni venatorie presenti sull‘isola d’Ischia fanno solo chiacchiere con i loro proclami e i loro distingui dai “bracconieri” le specie protette ai fatti continuano ad essere sistematicamente abbattute.

E’ il turno adesso di uno splendido barbagianni (Tito alba) che i mimetici armati chiamano in dialetto “U facciomm” per la conformazione particolare di quest’uccello. Quest’esemplare è stato ferito a morte crivellato dai pallini di una o più fucilate (vedi foto e radiografie) nel comune di Barano d’Ischia e precisamente in località Olmitello. Inutili ogni tentativo dell associazione LAAI per salvargli la vita.

La sentenza emessa dal veterinario non gli dà scampo. I pallini numerosissimi hanno procurato molteplici ferite anche mortali in ogni parte del corpo dell’animale, ed altri che non sono usciti ma rimasti conficcati nelle carni, contribuiscono con l’avvelenamento del sangue tramite il piombo ad uccidere questa creatura.

Quindi un altro uccello di specie protetta, è stato tolto a tutti noi dal solito imbecille armato che ovviamente, per il periodo particolare che stiamo attraversando e in pieno 2020 non trova di meglio da fare che uccidere esseri indifesi.

Oltretutto il barbagianni è un predatore notturno specializzato nella cattura di topi e ratti, quindi occupa una nicchia biologica importantissima per il controllo delle popolazioni di tali mammiferi, ma ovviamente uno che spara ad un barbagianni o ad un falco che se ne importa degli equilibri naturali o a chi ha sparato, l’importante è che la sera abbia una bella storia da raccontare ai suoi compagni di merende sparafucili. “ Noi siamo stufi di questi episodi “ dichiara Alessandra Punzo presidente della LAAI “ abbiamo già tantissime emergenze con cani e cuccioli in continuo abbandono, con gatti e colonie feline, con animali denutriti e maltrattati, di sicuro questa non è un isola che ama gli animali.

La fauna selvatica ci sta particolarmente a cuore, ed è da tempo che denunciamo la scorretta conduzione della pratica venatoria ad Ischia. Abbiamo segnalato alle autorità, minori che imbracciano fucili automatici, gente che spara ai cardellini uccelli di pochi grammi superprotetti da leggi e convenzioni nazionali ed internazionali, persone che violano sistematicamente il lockdown di notte per recarsi alle “poste” di caccia, gente senza titoli che scorrazza tranquillamente armata tra i nostri boschi e le nostre colline mettendo apprensione e pericolo tra chi ama i boschi rispettandoli o semplicemente per farvi una passeggiata.

Abbiamo notizie anche di incidenti seri avvenuti ad Ischia recentemente e di cui ne sono a corrente le autorità. Bisogna intervenire presto e con decisione prima che ci scappi il morto. Dal canto nostro abbiamo già preparato un ricco dossier con informazioni dettagliate che invieremo alla Procura della Repubblica, ai vertici dei Carabinieri ed ai

ministeri competenti, ci siamo scocciati delle chiacchiere vuote inutili che servono a difendere solo una categoria ormai anacronistica e al di fuori della realtà. Chiediamo a gran voce a nome di queste creature martoriate e nell’interesse comune dei cittadini e dell’Europa, il rispetto delle leggi e faremo di tutto per ottenerlo”. Le parole del presidente Punzo, sono forti e mirate e sicuramente molto determinate le

intenzioni forti e chiare come il messaggio in esso vincolato. Verifiche quindi immediate e continue per quantomeno limitare i danni ed i pericoli che ne derivano da un attività ad Ischia ormai fuori controllo.