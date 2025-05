“Immotivate incomprensioni”. Giosi Ferrandino chiede, Antonio Carotenuto si dimette

Era nell’aria già da diversi giorni, l’uscita dalla Giunta del vice sindaco e assessore del Comune di Casamicciola Terme Antonio Carotenuto. Lo “strappo” con alcuni componenti della maggioranza del sindaco Giosi Ferrandino si era già consumato e lunedì l’avvocato ha rassegnato le dimissioni irrevocabili, come sollecitato dal primo cittadino.

E’ un momento, come abbiamo appunto già evidenziato, in cui, per ragioni diverse, più di un sindaco dell’isola si trova a fare i conti con dimissioni “pesanti”, volute o meno. Dal “caso porto” a Forio che vede impegnato Stani Verde, all’uscita dalla scena politica del vice sindaco di Serrara Fontana Rosario Caruso per motivi personali e di lavoro, a cui Irene Iacono ha già posto “rimedio” con la nomina a vice sindaco di Eugenio Carlo Mattera e l’entrata in Giunta di Antonio Galano. Quanto a Casamicciola, le evidenziate contrapposizioni in seno all’Amministrazione comunale, a cui fa espresso riferimento Carotenuto nella sua lettera di dimissioni indirizzata al sindaco non potevano che produrre questa conseguenza. Giosi lo ha “invitato” a dimettersi e lui se ne va. Dal “vogliamoci bene” della campagna elettorale e dei primi mesi di amministrazione al divorzio. Uno scenario quasi “consueto” a cui poche compagini amministrative sfuggono, quando si passa a governare il paese e ci si scontra su varie questioni.

Nel 2023 a Carotenuto, che ai tempi del sindaco Giovanbattista Castagna era stato per un brevissimo periodo liquidatore di “Marina di Casamicciola”, con la nomina a vice sindaco e assessore era stata conferita la delega a Bilancio, Tributi e Programmazione Economica; nonché a Pianificazione strategica per lo sviluppo del territorio; Infrastrutture e trasporti; Affari legali; Fondi PNRR; Trasporti servizio pubblico da piazza e NCC; Agricoltura – caccia – pesca.

Oggi la “rottura” prevedibile e annunciata è stata formalizzata con la lettera di dimissioni da assessore.

LA LETTERA DI DIMISSIONI

«Ill.mo Sig. Sindaco – scrive Carotenuto -, preso atto delle immotivate incomprensioni, a Lei note, tra il sottoscritto ed alcuni componenti della Sua maggioranza, probabilmente da imputare al ruolo da me ricoperto in Giunta, facendo seguito all’ultimo colloquio tra noi intercorso dal quale è emersa una oggettiva difficoltà operativa dell’organo esecutivo, onde evitare che tale situazione possa nuocere agli interessi del paese in un momento così particolarmente delicato di rilancio e ripresa economico/sociale della intera collettività, non posso non accogliere la Sua richiesta di porre fine a tali incomprensioni attraverso le mie dimissioni.

Pertanto, nel ringraziarLa per la fiducia e la stima da Lei riposta nella mia persona, ringraziando altresì tutto il personale del Comune di Casamicciola e delle partecipate, che attraverso la loro collaborazione mi hanno consentito di svolgere il mio mandato nell’interesse del paese in questo breve ma intenso periodo di lavoro, nonché i consiglieri comunali che mi hanno sostenuto, rassegno formali ed irrevocabili dimissioni dalla carica che ricopro».

Di sicuro certe “beghe” politiche non giovano a nessuna realtà, ma a Casamicciola, che deve affrontare problematiche sicuramente più complesse degli altri comuni isolani, giovano ancora meno…