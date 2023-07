Immigrazione, Meloni “Fermare quella illegale prima che arrivi da noi”

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – “La migrazione è un tema molto discusso negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Credo che la nostra posizione sia sostanzialmente la stessa: noi vogliamo fermare la migrazione illegale. Finchè l’Europa pensa di risolvere il problema discutendo su come gestire la migrazione illegale, quando arriva su territorio europeo noi non troveremo mai una soluzione reale e per l’interesse delle nostre nazioni anche banalmente per ragioni geografiche sono interessi diversi”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Varsavia. “Quello su cui tutti insieme dobbiamo e possiamo lavorare e mette insieme gli interessi di tutti gli stati membri è fermare la migrazione illegale prima che arrivi da noi, con un lavoro completamente diverso che va fatto con l’Africa, un’operazione non predatoria anche di sostegno a quelle nazioni che a loro volta, in molti casi, sono vittime della tratta degli esseri umani, dei trafficanti, della mafia del terzo millennio e su quello io e Morawiecki e molti altri abbiamo lavorato insieme”. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it