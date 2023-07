Imma Capuano: “In passato siamo stati poco uniti. Ora basta!

Prima degli eletti, si direbbe in un altro tipo di elezione, è stata l’avvocato Imma Capuano. Avvocato, un ingresso nel direttivo in un momento particolare, e un po’ in scia dei tempi. Non è una questione di quote rosa, è una questione di capacità. Una responsabilità importante, quella di continuare il lavoro fatto in precedenza con l’obiettivo fondamentale di raggiungere quella che è la stabilizzazione del tribunale di Ischia.

“Sì, Gaetano, permettimi innanzitutto di ringraziare tutte le persone che hanno espresso 126 voti per me e li ringrazio veramente di cuore, così come ringrazio anche gli altri colleghi, nonché il presidente uscente con tutto il direttivo uscente, perché hanno lavorato moltissimo e soprattutto in un periodo molto difficile, dove abbiamo dovuto affrontare pandemie e quant’altro. Sono consapevole che il nostro lavoro, il mio, quello del presidente eletto nonché di tutta la squadra, sarà quello comunque di lavorare in maniera forte e persuasiva nei confronti delle autorità affinché questo presidio rimanga in maniera stabile, perché è un diritto dei cittadini e ci batteremo in maniera forte. Sappiamo che la sfida sarà difficile, però da parte mia e di tutti gli altri colleghi, ci sarà grande passione ed entusiasmo e grande volontà affinché ciò avvenga

Avvocato, bisogna combattere oltre la stabilizzazione, anche per sconfiggere un po’ quell’idea che non ci meritiamo il tribunale e che il tribunale sia qualcosa in più per Ischia

“Sono d’accordo. Purtroppo, abbiamo dato spesso in passato idea di poca coesione e di poca unione tra di noi, ma spero e mi auguro, quanto meno questa sarà la mia speranza, che tutti vorremo lavorare nell’unico intento e in maniera coesa, con le professionalità di ciascuno, nonché con le conoscenze personali che ognuno di noi può vantare e cercare di indirizzarci verso un unico fine.

Avvocato, non è poco una sola candidata donna nel direttivo?

“Sì, anche secondo me è poco e spero di rappresentare tutte le mie colleghe e tutti i miei colleghi in maniera egregia”