Imma Capuano: “Il Tribunale di Ischia non chiuderà più. Una vittoria di tutti”

Dopo anni di battaglie e mobilitazioni, la stabilizzazione del Tribunale di Ischia sembra finalmente a portata di mano. Ne parliamo con l’avvocato Imma Capuano, segretario dell’Assoforense Ischia, protagonista instancabile di questo lungo percorso.

Avv. Capuano, possiamo dire che il peggio è alle spalle?

“Siamo certamente a un punto di svolta. Dopo anni di incertezze, promesse non mantenute e un immobilismo che sembrava insormontabile, oggi, con la presentazione del disegno di legge per la stabilizzazione del Tribunale di Ischia, possiamo finalmente parlare di una prospettiva concreta e positiva. È un traguardo che premia un impegno durato anni”.

Un impegno guidato proprio dall’Assoforense Ischia. Qual è stato il ruolo dell’avvocatura ischitana in questa lunga battaglia?

“L’avvocatura isolana, con l’Assoforense in prima linea, ha lottato con determinazione per garantire un diritto fondamentale: quello dei cittadini di Ischia ad avere un presidio di giustizia efficiente e stabile. Non ci siamo mai arresi, anche quando tutto sembrava perduto. Abbiamo promosso incontri, mobilitazioni, pressioni istituzionali. È stato un lavoro faticoso, ma doveroso”.

Cosa è cambiato, oggi, rispetto al passato?

“Oggi abbiamo un governo centrale che ha saputo ascoltare le nostre richieste. L’onorevole Schiano ha raccolto il nostro grido d’allarme e si è impegnato personalmente per portare avanti la nostra causa. Il suo lavoro, insieme all’intervento diretto del sottosegretario alla Giustizia Del Mastro, ha impresso un’accelerazione decisiva al processo. C’è finalmente un’azione concreta, supportata dalla volontà politica. Poi, non secondario ma assolutamente determinante, l’impegno profuso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presieduto dall’Avvocato Carmine Foreste, che in uno alla sua squadra, ci ha continuamente supportati ed accompagnati durante questa lotta, anche con azioni forti”.

Anche le istituzioni locali hanno avuto un ruolo importante?

“Assolutamente sì. La sinergia con i sindaci dell’isola è stata fondamentale. Un ringraziamento particolare va al sindaco di Forio, Stani Verde, che ha dimostrato una disponibilità continua. Ha favorito i contatti istituzionali, ha partecipato attivamente agli incontri con Del Mastro e Schiano, e non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Il suo contributo è stato davvero determinante”.

Cosa ci aspetta adesso? Quali sono i prossimi passi?

“Ora attendiamo l’iter legislativo, che ovviamente ha i suoi tempi. Ma siamo fiduciosi. La strada è tracciata e, per la prima volta dopo anni, non si tratta solo di parole, ma di atti concreti. Continueremo a monitorare ogni fase con la massima attenzione, ma c’è una reale prospettiva di arrivare, finalmente, a una stabilizzazione definitiva”.

Che significato ha, per voi, questo risultato?

“È una vittoria per tutta l’isola. Per noi avvocati, per i cittadini, per chi ha creduto in questa battaglia anche nei momenti più difficili. Il Tribunale di Ischia non è solo un edificio o un ufficio giudiziario: è simbolo di legalità, di presidio dello Stato, di diritti. Oggi possiamo guardare al futuro con speranza. E se tutto andrà come previsto, presto sarà davvero il momento di festeggiare”.

Un’ultima domanda: c’è un messaggio che vuole lasciare alla cittadinanza?

“Sì. Voglio ringraziare la comunità ischitana, che non ha mai smesso di credere in questa causa. Abbiamo avuto la forza di resistere, di unirci e di far sentire la nostra voce. Questa battaglia è stata vinta insieme. E insieme, tra poco, potremo brindare a un risultato storico”.