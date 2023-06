Imbarcazione in fiamme a Miseno, l’Annamaria Lauro chiamata in soccorso

Il mezzo veloce “Anna Maria Lauro” dell’Alilauro è stato fermato da una chiamata di soccorso mentre, all’altezza di Nisida, si dirigeva verso Ischia svolgendo la corsa delle 12.10. Pur non potendo intervenire sottocosta in virtù delle dimensioni del mezzo, il Comandante ha annunciato al microfono l’obbligo di fermarsi e aderire alla richiesta di soccorso ad una piccola imbarcazione finita in fiamme all’ingresso del porticciolo di Miseno. Nella foto scattata da un oblò, si intravede la colonna di fumo in lontananza. Circa quindici minuti dopo, l’Anna Maria Lauro riprendeva la sua corsa verso Ischia, evidentemente svincolata dall’Autorità Marittima vista l’impossibilità a intervenire in alcun modo e l’inutilità di tardare ulteriormente l’arrivo di così tanti passeggeri presenti a bordo. Anche il catamarano della Snav diretto a Ischia, nel frattempo, era stato precettato allo stesso modo.