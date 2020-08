Imbarazzi politici agostani | #4WD

Ben ritrovati, amici Lettori! Era inevitabile dedicare questo primo 4WARD dopo un po’ di ferie alla presentazione delle liste elettorali per le regionali e per le comunali di Lacco Ameno. Ho scritto due giorni fa sui social di aver provato imbarazzo nel leggerle (quelle per le regionali), ritrovando non solo le “àleghe e pisce” di cui Vi ho narrato lo scorso 9 agosto ma anche nomi allucinanti, riempilista dall’improbabile consenso e dall’ancor meno riscontrabile adeguatezza alla carica, senza per questo farne una questione squisitamente culturale (che pure conta). Una riflessione per tutte: l’ottimo Vito Iacono, candidato con De Luca nonostante la storica amicizia personale e politica con i Caldoro, ha ben pensato di presentarsi con una nuova immagine del suo profilo social attraverso un claim che si commenta da solo: FORIO ALLA REGIONE. Anche se si trattasse di una campagna geolocalizzata sui novantadue comuni del collegio (ma so bene che non è così), i tempi moderni e le vere esigenze di un territorio isolano che proprio non ha più bisogno di tanto campanilismo dovrebbero animare ben altro spirito per un candidato, a prescindere dalle sue reali possibilità di essere eletto. E meno male che, con tanto di coerenza e physique du role, anche Maria Grazia Di Scala è ai nastri di partenza!

Per quanto riguarda le elezioni di Lacco Ameno mi sento in altrettanto imbarazzo, ma qui la situazione è del tutto diversa. Ringrazio Dio di essere fuori da quell’agone, perché tutti conoscete il mio eccellente rapporto con Domenico De Siano, ma anche quello con Giacomo Pascale, della cui indicazione a candidato sindaco, quattro anni e mezzo fa, fui contributore con la mia modestissima opinione espressa al Senatore in consueta schiettezza. Per cultura ed esperienza personale non amo gli scontri fratricidi, ma ormai lì i giochi sono fatti! Il prossimo 21 settembre Lacco Ameno avrà di nuovo un Sindaco. E accada quel che accada, che Dio gliela mandi buona!