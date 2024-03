Iliad vince al Tar, cancellato il diniego tardivo del Comune d’Ischia

La Iliad ha ricevuto via libera ad installare la stazione radio nel comune di Ischia in via Nuova dei Conti. Il Tar ha infatti accolto il ricorso della società di telecomunicazioni contro il diniego opposto dal Comune d’Ischia, chiamando in causa anche Ministero della Cultura, Arpac e Regione Campania.

Iliad Italia chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della «determinazione conclusiva della conferenza di servizi del Responsabile del Servizio 9 della Città di Ischia del 27 febbraio 2023, comunicata a Iliad in data 28 febbraio 2023; il parere negativo reso dai Responsabili del Servizio S.U.E. e Servizio Paesaggio della Città di Ischia con nota del 14 febbraio 2023, allegato alla determinazione del 27 febbraio 2023; l’art. 6 del Piano Territoriale Paesaggistico dell’Isola d’Ischia, approvato con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell’8 febbraio 1999; l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ischia, approvato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 5071 del 22 giugno 1983». Sollecitando inoltre «l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’art. 44, comma 10, D.Lgs. n. 259/2003, sull’istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. il 19 aprile 2022 relativa all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Ischia, su un terreno sito in Via Nuova dei Conti, e del conseguente diritto all’installazione ed utilizzo della stessa».

Le censure mosse erano riferite all’avvenuta formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso; alla mancata comunicazione di un preavviso di diniego e «sull’indebito diniego in ragione dell’asserita non conformità con la disciplina urbanistica del comune di Ischia». Il Ministero della Cultura si è costituito solo formalmente, mentre il Comune di Ischia, difeso dall’avv. Paolo Scarano, ha sostenuto l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. L’Arpac ha eccepito il proprio difetto di legittimazione. Il Tar a maggio scorso aveva rigettato l’istanza cautelare di sospensiva, motivando nell’ordinanza: «Considerato che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito».

ASSENSO TACITO

La Regione Campania, chiamata in causa relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Ischia non si è costituita in quanto il ricorso non le era stato notificato correttamente. Ma ciò non ne ha impedito l’accoglimento da parte del collegio della Settima Sezione che ha ritenuto dirimente il vizio sulla formazione del silenzio assenso. Nella sentenza infatti i giudici spiegano che solo le censure proposte avverso le previsioni delle n.t.a. sono inammissibili. Tuttavia: «La predetta inammissibilità parziale del ricorso, però, non incide sull’esito finale del giudizio, in quanto il Tribunale ritiene fondata e dirimente la censura formulata nel primo motivo di gravame incentrata sulla avvenuta formazione, nel caso di specie, dell’assenso tacito dell’A.C. resistente sull’istanza di autorizzazione presentata dalla Società ricorrente, il 19 aprile 2022, al decorso del termine dei novanta giorni, computati, nella specie, dalla data di avvio della seconda conferenza di servizi (21/07/2022), ossia in data 19/10/2022, e sulla tardività (che, però, non comporta per ciò solo illegittimità) del parere negativo espresso dai Responsabili dei Servizi 5 (S.U.E.) e 7 (Paesaggio) del Comune di Ischia, intervenuto solo in data 14 febbraio 2023 (con nota del 14/02/2023), quando risultava ormai formato il silenzio assenso sull’istanza di che trattasi».

IL TERMINE PERENTORIO

Per motivare la decisione il Tar richiama la norma in materia ovvero «l’art. 44 (“Nuovi impianti – Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”) del Decreto Legislativo del 01/08/2003 n. 259», che prevede: «L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture è presentata all’Ente locale dai titolari di autorizzazione generale». E che «il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale». Indicando che quando ne risulti la necessità, come in questo caso, «il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi».

Il passaggio più importante della norma è quello che riguarda proprio la formazione del silenzio assenso: «Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali».

L’ITER DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

A questo punto il Tar riporta la cronologia del “sofferto” svolgimento della conferenza di servizi, anche a causa di problemi tecnici: «Il Comune di Ischia, a seguito della presentazione da parte della Società ricorrente, in data 19 aprile 2022, dell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/2003 – oltreché, in base a quanto affermato nel ricorso e riportato anche nella memoria di costituzione dell’ente territoriale depositata il 26/05/2023, dell’istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato (versata in atti) e dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e alla Legge Regionale n. 11/1996 (non versata in atti) indiceva, in data 27/05/2022, una (prima) conferenza di servizi» alla quale venivano invitati il Ministero dei beni e delle attività culturali; la Regione Campania; l’Arpac; l’Asl Napoli 2 Nord – Dipartimento di Prevenzione; l’Autorità di Bacino Campania Centrale; il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale; il Servizio 5 – S.U.E. del Comune di Ischia -Servizio 8 – Paesaggio del Comune di Ischia”). Ma «poi, in data 21.07.2022, “a causa di problemi tecnici con il link che metteva a disposizione la documentazione da visionare”, una “nuova riunione della Conferenza di Servizi decisoria ex. art. 14, comma 2 legge 241/1990 e ss.mm.ii.” (avente ad oggetto “il rilascio delle autorizzazioni di competenza relative all’esecuzione dei lavori “Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare”)… con indicazione alle Amministrazioni coinvolte del nuovo termine perentorio del 5 settembre 2022 per rendere le determinazioni di competenza».

Sta di fatto mentre il 12 luglio veniva acquisito il parere positivo dell’Arpac, ma entro il termine stabilito non risultavano pervenute le determinazioni delle altre Amministrazioni regolarmente invitate, tra cui proprio gli uffici del Comune d’Ischia. Tanto da rendersi necessaria una inutile “sollecitazione”. Infatti è stato acclarato «che (solo) “con nota del 14.02.2023 i Responsabili dei Servizi 5 (S.U.E.) e 7 (Paesaggio) del Comune di Ischia” – in riscontro alla nota prot. 3528/2023 del 25/01/2023, con cui il Comune resistente da un controllo degli atti d’ufficio, [ha] verificato l’assenza di pareri in merito agli aspetti urbanistici e paesistici, e nemmeno si sono rinvenuti eventuali atti istruttori degli Uffici in indirizzo, propedeutici all’emissione di competente parere da parte degli Enti preposti (ad es. Soprintendenza belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli)” ha provveduto a richiedere agli uffici Servizio 5 – SUE e Servizio 7 – Paesaggio “un riscontro in merito all’attuazione dell’intervento” – “trasmettevano parere negativo per l’intervento proposto, in quanto nello specifico la realizzazione di una platea di fondazione in calcestruzzo armato delle dimensioni pari a m 6,40 x 2,40 x 0,85 risulta in contrasto con gli interventi ammessi in zona F1 del P.R.G. e con quelli ammessi in zona P.I.R. (Protezione Integrale con Restauro Paesistico Ambientale) del Piano Territoriale Paesaggistico dell’Isola d’Ischia vigente (P.T.P) approvato con D.D. del 08/02/1999”».

NESSUNA AZIONE IN AUTOTUTELA

Parere negativo su cui il Comune aveva fondato il diniego. Ma per il Tar, invece, «nella concreta fattispecie di causa, non avendo l’Autorità procedente (né le altre Amministrazioni coinvolte e invitate alla Conferenza di servizi) adottato alcun provvedimento ostativo nel sopra indicato termine di gg. 90, risulta formatosi per silenzio assenso il titolo autorizzatorio, come dedotto da parte ricorrente». Non si scende nel merito se quel parere fosse corretto o meno, ciò che risulta determinante è la tardività con cui è stato espresso. E qui il Tar richiama lo «specifico meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio previsto dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., che costituisce una norma speciale in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici».

I giudici rilevano anche un altro aspetto: «Né, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, risulta che il Comune di Ischia abbia agito in autotutela per la rimozione del titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso, nel rispetto delle regole di cui alla Legge n. 241/1990, non avendo, peraltro, il gravato provvedimento comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi alcuna delle caratteristiche del provvedimento di annullamento in autotutela, “non richiamando in alcun modo e non incidendo sul silenzio assenso già formatosi” ma, anzi, prevedendo espressamente che “la conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi risulterebbe in contrasto con la salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento, né risulterebbe possibile concluderla con esito positivo dovendosi poi avviare successivamente un procedimento di annullamento delle determinazioni adottate, in virtù dei pareri negativi comunque acquisiti, contribuendo a determinare erroneo affidamento da parte dell’istante, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede a cui la Pubblica Amministrazione deve sempre uniformarsi”».

L’accoglimento del ricorso porta all’annullamento della sola determinazione conclusiva della conferenza di servizi con esito negativo. E il Comune d’Ischia è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, compensate negli altri casi.