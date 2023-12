ilgiovedidiSandra. La storia di Regina Monti e Stefano Buono

Sandra Malatesta | Tutto cominciò con l’amore nato ai primi del Novecento tra Stefano Buono di Barano e proprietario terriero di circa 12000 mq tra Tripodi, Fiaiano, Molara, Bosco dei conti, e Regina Buono di Casamicciola più giovane di 16 anni rispetto a Stefano. Regina era nata e cresciuta fino a circa 11/12 anni in America e, tornata con la famiglia a Ischia, fu una donna di idee moderne e da mamma comprò uno dei primi grammofoni (La Tromba Parlante) e dei dischi per fare divertire le figlie e farle anche ballare. Stefano lavorò con i fratelli Monti che portavano vini in America (New York) e conobbe Regina.

Si sposarono abbastanza presto e dal loro matrimonio nacquero sette figli che sono: Maria Antonia Buono sposata in seconde nozze con Giovanni Cervera; Giuseppa Buono detta Pina sposata con Francesco Cellammare originario di Bari e che faceva il cuoco; Nicolina Buono sposata con un operaio della Fiat che era venuto a Ischia a fare il militare in servizio al MAS (Motoscafi antisommergibili); Anna Buono sposata con Giuseppe Cervera che per anni lavorò al Banco di Napoli;

Michelina Buono sposata con Felice Pettorino, direttore di Macchina; Grazia Buono (Graziuccia) vivente sposata con Nicola Colella di Forio, cuoco e genitori di Lena mia collega e amica e Nello; Rita Buono sposata con Michele Persico, marittimo di Procida che poi si trasferirono a Savona; Eduardo Buono oggi 91 anni sposato e vedovo di Teresa Mattera di Fontana, padre di Regina e Stefano e che quest’anno ha compiuto 91 anni, che è ancora In gamba e fa delle buone tagliatelle, che vive con sua figlia Regina mia amata collega. Eduardo aveva sposato Teresa Mattera donna di Fontana operaia maglista presso sua cognata Pina. Questa bella e grande famiglia ha sempre sfiorato la mia vita segnandola in positivo. Il negozio di Pina Buono conosciuta da tutti come Pina la maglista è stato per me un riferimento perché fin da piccola ho amato e amo lavorare la lana, e spesso andavo da lei per capirci qualcosa anche nell’uso delle macchine per maglieria. Che bella donna era dai colori nordici e lineamenti delicati che passarono ai figli Onofrio, Stefano e Giovanni. Pina creava completi delicati con lane pregiate e lavorava tanto e con passione; Michelina era la mamma del mio amico Giovanni Pettorino nato nello stesso anno di mio fratello Massimo, di Maria mia coetanea e di Stefano oggi avvocato.

Con Giovanni siamo cresciuti insieme e quando sposò Luisa Ferrandino ed ebbero i figli Felice Michela e Maria, diventammo ancora più amici e sono rimaste mitiche quelle nostre vacanze sulla neve con Giovanni che organizzava tutto alla perfezione.

Anna Buono sposando il dolce Peppe Cervera mise al mondo tre figli che sembravano svedesi per quei capelli che in estate diventavano bianchi per sole e salsedine e per i lineamenti delicati. Quegli anni in cui passavo dal negozio di Pina dove mio fratello si trovava con Stefano, a San Ciro dove c’era la mia bellissima amica Rosanna Cervera con suo fratello Giovanni sportivo nato e sua sorella Stefania, o a San Ciro dove vivevano Giovanni e Luisa, sono stati anni spensierati in cui sembrava che niente potesse sfiorarci e oggi sono felice di volere ancora tanto bene a quei miei amici ai quali da più di vent’anni si è aggiunta Regina figlia di Eduardo, che amo come una figlia e le cui figlie Giulia, Stefania e Gabriella, sono in gamba, colte, simpatiche e Giulia oggi è medico, e ogni tanto mi arrivano tagliatelle fresche fatte da nonno Eduardo.

Ringrazio Giovanni Cervera e Regina Buono per le foto e le notizie che mi hanno fornito.