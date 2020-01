Ilaria Capuozzo vince il Memorial Mario Fabbri con la Rappresentativa Campania

Ilaria Capuozzo, isolana (buonopanese doc) classe 2006, ha vinto ieri con la Rappresentativa Campania Under 14 la 10ª edizione del Memorial “Mario Fabbri”, importante manifestazione a livello giovanile.

La Rappresentativa Campania Femminile era stata inserita nel Girone “Rosa B” assieme ad Emilia Romagna, Lazio e Trentino Alto Adige.

Le campane hanno fatto il loro esordio nel pomeriggio del 3 gennaio battendo 71-46 le trentine, mentre il giorno hanno prima perso con le emiliane (68-60) per poi battere le laziali 63-43, chiudendo il raggruppamento in seconda posizione e qualificandosi per la semifinale contro la Lombardia.

Domenica 5, quindi, Ilaria e compagne hanno superato il penultimo scoglio col punteggio di 63-40, per poi vendicare la sconfitta subita nel girone, in finale contro l’Emilia Romagna, battuta 61-53. Questo ha dato modo alla Rappresentativa Campania di laurearsi Campione d’Italia Under 14.

Ecco la delegazione della Rappresentativa Campania Femminile. Atlete: Benedetta Bocchetti, Ilaria Capuozzo, Chiara Carillo, Federica Castellano, Sara Cavallo (infortunata e sostituita da Fabiana Prete), Benedetta Chiovato, Alessia Di Fronzo, Federica Esposito, Federica Gesuele, Martina Infante, Silvia Moretti, Valentina Pugliese. Riserve a casa: Nadia Guarino, Matilda Massarotti, Chiara Mastursi, Adriana Maurico. Staff Tecnico/Medico/Dirigenziale: RTT: Massimo Massaro, Coach: Federica Di Pace, Fisioterapista: Ileana Recchia, Dirigente Responsabile: Dalila Iavazzi.