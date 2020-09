Il voto. Lacco Ameno e il modello “malandrini”

Ida Trofa | Il “modello Malandrino” è quello vincente per il Comune di Lacco Ameno. E’ davvero “Corleone contro Gomorra?” Forse si.

I dati delle comunali di domenica e lunedì scorso sono indicativi per comprendere cosa è accaduto e cosa potrà accadere da qui al ballottaggio. Se mai ci sarà un ballottaggio continuando di questo passo. Forse davvero l’unica cosa corretta sarebbe quella di annullare le elezioni e puntare i riflettori sulle dinamiche locali sulle sezioni e sui “malandrini” che hanno potuto minacciare la serenità dei lavori in commissione. Soprattutto, andare di nuovo a votare.

Ognuno di noi si erge al livello dei valori che ha. E, sinceramente, quanto accaduto in queste ore all’ombra del Fungo vi appaiono lontani anni luce.

Le comunali, importante appuntamento elettorale per scrivere o riscrivere il futuro (una parola grossa!) hanno invece segnato una pagina oscura. L’evidenza di due sistemi, due apparati di potere che si scontrano in lotta per il predominio: 4746 abitanti, 2,08 km2 e 2 clan.

Quartiere per quartiere. I candidati sindaci

Agli atti della Prefettura e del Viminale le due coalizioni, quella che ha sostenuto Domenico De Siano e quella che sostenuto Giacomo Pascale, hanno raccolto rispettivamente il 50% di voti, la meta degli elettori per ognuno.

Le Sezioni 1 e 2, il rione Ortola, il centro, la parte bassa del paese con il corso via Cristoforo Mennella fino alla Circumvallazione hanno premiamo Domenico De Siano con un minimo scarto.

Le sezioni 3 e 4 con la Fundera, il Lacco di sopra e con Il Fango, in zona terremotati, si è conclusa, sempre negli atti con un incredibile pareggio.

Quanti detti smentiti

Volendo leggere il dato in termini di appartenenza, la vulgata popolare ha sempre dichiarato che il sindaco di Lacco Ameno si elegge nell’Ortola. Questa volta non è stato cosi. Come non è stato il voto al motto di “mogli e buoi dei paesi tuoi“. L’Ortola doveva essere terra di Pascale ed invece ha mostrato una seppure leggerà predilezione per l’uomo della Circumvallazione, De Siano.

Idem per il Fango dove il “voto terremotato” non ha premiato il figlio del Fango e di Cava Scialicco dietro alle cooperative della 167, Giovan Giuseppe Zavota, devoto e braccio destro e sinistro di Pascale.

Insomma i pronostici come è il gradimento è stato sovvertito.

Ad ogni rione il suo candidato consigliere

Per quanto riguarda le preferenze ai candidati consiglieri la sezione 1 premia Pietro Monti de “Il Faro“ (spinto da Giacomo Pascale che sui lui ha dirottato i consensi? Probabile! Ma anche no…). Stabile ma non stratosferico il gradimento di Aniello Silvio per l’altra compagine “Sempre per Lacco Ameno“ con 67 voti, addirittura superato da un coriaceo e mai domo Ciro Calise il Barbiere, piedistallo del Barone.

La sezione 2 va a mani basse ad Aniello Silvio con 87 consensi per il suo candidato De Siano. Pierone Monti, per Pascale, porta un bottino di 61 voti.

Anche la Sezione 3 elegge e promuove Aniello Silvio con 61 voti. L’uomo dalle 260 preferenze, questa volta, si tiene dietro però il più votato dei candidati l’insuperabile Mister 303 preferenze Giovan Giuseppe Zavota fermo a 68 voti nella sezione 3. Zavota vince a mani basse la sezione 4 con 180 voti. 100 in più, addirittura di detto Polito (Antonio Di Meglio) che arriva solo a 80 voti. Ma qui, al Fango, e dintorni è la somma che fa il totale e i consiglieri del senatore battono 400 a 396 quelli del Barone. La partita finisce sul filo del rasoio.

Nessun crollo, nessun tracollo. Forza Italia, trascina sul fondo il suo Coordinatore, ai minimi storici come gradimento, ma l’avversario che sembrava destinato ad un ottimo risultato, alla svolta epocale, la ventata del cambiamento(?!) nonostante comizi e slogan a raffica si è fermato sul più bello. Uno stop che, ora come ora, ha il sapore della disfatta.

La sfida ora, TAR, prefettura e inchieste giudiziarie permettendo, si giocherà sui candidati sindaci. Due ex sindaci, nel paese che hanno amministrato così a lungo, uno 10 anni fa o ti di li e l’altro fino a ieri, dovranno mostrare la forza di muovere praticamente, almeno, un solo voto. Quello stesso voto che al grido di libertà e giustizia si contendono costringendo addirittura alla lite i propri supporter.

Nessuna ventata di aria nuova o giovane e neppure tanto rosa o di partito

Il “rosa”, a ben vedere, non si porta a Lacco Ameno. Non si porta proprio in quota senatore dove le donne sono tutte non elette. Si porta, poco e solo in determinati casi, in quota Barone. Bene a metà classifica e tra i papabili le altre donne di Giacomo che spaziano tra i 69 voti di Carmela Monti fino ai 101 di Carla Tufano. Nel gioco degli esclusi è finito anche Leonardo Mennella.

Tonfo per Enza Patalano. L’ ex funzionario anagrafe e sopratutto sorella dell’ex sindaco Tommaso, grande elettore lacchese figura (pensate un pò) fra gli esclusi e i non eletti. Una tecnica?

Probabile il tentativo di tenere stretti solo i fedelissimi e quelli che non disturbano. Le alleanze sottobanco come quella che si è creata tra Patalano e Pascale sono state sonoramente castigate dagli elettori, gli stessi elettori che hanno detto a gran voce che Forza Italia ha fatto perdere voti piuttosto che portarne in dote a De Siano.

Dal senatore Domenico De Siano non emergono esclusi eccellenti o artatamente messi da parte. Fuori Cecilia Prota che, va detto, per la prima volta si cimentava da candidata nell’agone politico. Tonfo dei giovani. I nuovi candidati che non sfondano oltre i nomi candidati in quota vecchie volpi. Ovvero i “nipoti di” e “i figli di”. Epigoni di crepi che bazzicano il comune da decenni. Espressioni del politichese spicciolo, specchietti per le allodole destinati a essere “bruciati” dai mass media e dal sistema.

Contano solo loro

Ripartire da questi dati, che non sono sondaggi ma voti veri, significa far notare che, anche senza giovani, senza donne e senza novità, entrambe le coalizioni civiche sarebbero al momento in condizione di raggiungere, da sole con i propri grandi elettori e famiglie, quasi il 50% dei voti. Vero, i ballottaggi sono diversi dal voto tradizionale, ma le proporzioni sono talmente nette e marcate da rappresentare un punto di partenza del quale non è possibile non tenere conto.

Il voto “Napoletano“

Un punto al quale va aggiunto ovviamente, stando a Lacco Ameno sull’isola d’Ischia, il cosiddetto voto dei “napoletani“ ovvero un termine usati genericamente per individuare i nuovi residenti, i residenti delle seconde case o meglio detti falsi residenti che sfruttano i comuni isolani per gli imbarchi estivi e i passaggi vacanzieri estemporanei. Troppo spesso residenze di comodo che in occasione del voto pesano sull’andamento elettorale e sul futuro del paese. Loro che la comunità ed i luoghi non li vivo davvero, che non usufruiscono dei servizi, ma sfruttano solo il momento ed il favore vacanziero.

Sintonia con il territorio e valori

Eppure, ovunque, si legge già di manovre e manovrine, scambi di accuse, conteggi con il pallottoliere e sceneggiate varie. Chi non vuole ammettere che solo il “sistema“ vince è fuori dal mondo, si sta consegnando a una sconfitta personale bruciante, ancora più bruciante di quella che il paese ha vissuto il 23 settembre. Continuano a assumere atteggiamenti scollegati dalla realtà, chi alimenta queste faide si è condannato a restare una comparsa. Ripartire dal modello civico trasversale agli schieramenti, in sintonia con le esigenze reali del paese e della gente, con la necessaria autonomia da certe logiche, significa vincere davvero. Prima del nome, occorrerebbe finalmente evolvere la comunità ad un voto progressista e moderato, ispirate al civismo. Quello vero. Non vanno difesi i vecchi rappresentanti, vanno difesi i valori per i quali ci siamo sempre battuti e che bisognerebbe continueremo a tutelare a maggior ragione adesso.