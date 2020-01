Il Volo in concerto in Nord America, sold out a New York

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo dei concerti in Giappone, Europa e Sud America nel 2019, Il Volo, il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali, è in tour in Nord America.

Iniziato il 28 gennaio da Toronto, il tour passerà per Washington, Boston, Chicago, Los Angeles e tante altre città fondamentali, in oltre 12 Stati, per concludersi il 15 marzo a Las Vegas. Più di 20 date in cui il trio raggiunge i fan americani che in questi anni hanno visto i tre ragazzi duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, partecipare a “We Are The World for Haiti” di Quincy Jones, premiati ai Latin Billboard Awards a Miami e celebrati dalla PBS con il concerto a Matera dell’estate 2019.

E’ già sold out il live del 6 febbraio al Radio City Music Hall di New York che, con i suoi oltre 6000 posti e la posizione centrale in Times Square, è considerato uno dei più prestigiosi teatri al mondo.

Questa estate Il Volo tornerà in concerto in Italia con una doppia data all’Arena di Verona e una doppia data al Teatro Antico di Taormina. Inoltre a novembre 2020 il trio si esibirà nei principali palasport d’Italia a Torino, Milano e Roma.

Queste le date in Italia: 30 agosto all’Arena di Verona, 31 agosto all’Arena di Verona, 4 settembre al Teatro Antico di Taormina, 5 settembre al Teatro Antico di Taormina, 26 novembre al Pala Alpi Tour di Torino, 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano e 4 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.

