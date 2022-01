Il virus ha le varianti “campionato” e “coppa”…

GIOVANNI SASSO | Il 2022 del calcio regionale comincia decisamente col piede sbagliato. Purtroppo siamo circondati da neofiti, arrampicatori sociali, gente che coltiva altri interessi servendosi del calcio. Della passione di migliaia di persone.

Della nostra passione. Zigarelli e coloro che sono chiusi tra le quattro mura del Comitato Regionale Campania che ne sanno dell’angoscia che pervade dirigenti, staff tecnici e sanitari, squadre e tifoserie comprese? Attendono cosa fanno gli altri e si regolano di conseguenza. E’ già successo l’anno scorso.

Al C.R. Campania, con il comunicato partorito nel primo pomeriggio di ieri, hanno di fatto stabilito che il Covid-19 ha una variante “campionato” e una “coppa”. Si rinvia a data da destinarsi la seconda giornata di ritorno del campionato d’Eccellenza e si sottolinea, in fondo alla nota, che le gare di coppa Italia (e le Final Eight di calcio a 5 Serie C/1) si svolgeranno regolarmente. Basta farsi un giro sui social per comprendere l’ilarità che ha scatenato una decisione simile…

In un momento così delicato, in una situazione in piena evoluzione, chi gestisce l’attività agonistica non avrebbe dovuto nella maniera più assoluta fare questa discriminazione. Ci sono date alternative anche per le due semifinali di coppa, intitolata al povero Angelo Zeoli che si starà rivoltando nella tomba. Se qualche altra regione ha già determinato le finaliste o addirittura la vincitrice e c’è poco tempo perché a fine febbraio inizia la fase nazionale, la colpa non è addebitabile alle società…

Per non farla lunga, siamo di fronte ad una richiesta di rinvio inoltrata da due società che sono preoccupate da questa escalation di positività, che sono fortemente turbate da possibili nuovi contagi. In tempi “normali”, qualcuno avrebbe potuto pensar male ad un accordo tra le due società. Giusto non creare precedenti, ci mancherebbe. Ma in un momento in cui le farmacie sono prese d’assalto, che i tamponi cominciano a scarseggiare, che squadre come il Barano sono in ginocchio e sospendono gli allenamenti, cosa ci voleva a rinviare una partita di dieci giorni? Povero calcio campano…