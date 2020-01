Il vicequestore Ferrara incontra il comitato “Strada del buon senso”

Si è tenuto presso il Commissariato della Polizia di Stato di Ischia un incontro tra il Comitato ed il Vice Questore Maria Antonietta Ferrara, da poco in servizio sull’isola. Presenti altresì diversi collaboratori operanti sul territorio. Un incontro di presentazione e di collaborazione in cui il Comitato ha rappresentato tutta la preoccupazione per la sicurezza stradale e per la convulsa e caotica viabilità ischitana, aggravata da una diffusa e radicata inosservanza delle regole più elementari. Regole innanzitutto di buonsenso e di rispetto verso il prossimo.

Temi sui quali il Vice Questore, ad esordio del suo servizio sull’isola, ha già mostrato sensibilità e azione, con un incontro avutosi nei giorni scorsi con i Sindaci ed i Comandanti dei Vigili Urbani dei Comuni isolani proprio sul tema della sicurezza stradale. A dimostrazione delle dimensioni preoccupanti ed evidentemente lampanti che ha assunto la questione.

L’impegno delle parti è stato quello di avviare un rapporto di collaborazione ed operatività che speriamo porti i suoi frutti nel controllo del territorio. Perché laddove non sia il buonsenso a spingere i cittadini al rispetto di regole volte a tutelare il pacifico convivere, devono essere altre e più incisive misure ad intervenire.