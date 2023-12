Il Vescovo Villano in visita al centro oncologico di Ischia: apriamo i cuori alla speranza

Questa mattina Sua Eccellenza il Vescovo Carlo Villano ha fatto visita ai malati oncologici, ai medici e agli infermieri del reparto oncologico di Ischia, presso la clinica S. Giovan Giuseppe.

Sua Eccellenza ha fortemente voluto questo incontro per portare un messaggio di conforto e speranza in vista delle festività natalizie.

Ad accompagnare il Vescovo la delegazione composta da Don Antonio Mazzella, cappellano del nosocomio lacchese A.Rizzoli e dal dott. Mimmo Loffredo.

Il reparto di oncologia di Ischia rappresenta un’eccellenza nel quadro sanitario isolano, diretto in maniera impeccabile dal Dott. Mabilia insieme al Dott. Matarese supportati in maniera mirabile da tutto lo staff sanitario, nonostante la crisi di personale che da un po’ di tempo dilaga sulla nostra isola.

Da quanto si può evincere dalle tante testimonianze dei pazienti e dei familiari, il reparto accoglie e coccola con un valore aggiunto tutti i pazienti che necessitano di cure specifiche.

“Un piccolo team con grande cuore che non perde mai un sorriso e toglie un po’ di pesantezza nel percorso che dobbiamo fare lì” testimonia una paziente che così continua “Un team che non dimentica mai che siamo più della malattia. Mi sono sentita, nonostante sono straniera, in buone mani fin dall’inizio. Se hai dubbi o domande, c’è sempre aiuto. Grazie di tutto”.

Ed ancora:

“Non c’è che da ringraziarli. Bravissimi, e soprattutto umani , non come i grandi ospedali. Grazie dott. Matarese, per tutto quello che sta facendo per me. Grazie dott Mabilia, grazie Orlando . Vi auguro un buonissimo Natale. Vi voglio bene”.